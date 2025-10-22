Казахстан способствовал диалогу между Азербайджаном и Арменией – Пашинян

Такое заявление он сделал в рамках V Форума «Шелковый путь» в Тбилиси.

Вчера Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан снимает ограничения на транзит грузов через свою территорию в направлении Армении. Это чрезвычайно важное заявление, и я хочу выразить признательность президенту Азербайджана за этот шаг. Хочу также выразить слова благодарности президенту Казахстана и премьер-министру Грузии за их роль в достижении этой договорённости, - сказал премьер-министр Армении.