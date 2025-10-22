Платные дороги в разных странах мира: насколько дорого прокатиться по автобанам?

Қазақ тіліне аудару

На сегодня в Казахстане функционируют 26 платных участков общей протяженностью 4 883 км, в том числе: 12 участков I технической категории протяженностью 2 231 км, 14 участков II и III технической категории протяженностью 2652 км. Платные автодороги есть практически во всех странах мира. Такая норма не новая, а существует уже не один десяток лет. Тарифы, правда, везде разные, и зависят они от типа транспорта, технической категории и формы собственности дороги, от расстояния и многих других факторов. Всего в мире более 140 тысяч километров платных дорог, однако в каждой стране концепция их развития отличается.

Фото: t.me/mangystau_news

В разных странах платные дороги используются как система оплаты проезда по скоростным автомагистралям, туннелям или мостам. Системы оплаты различаются: где-то оплата производится на пунктах оплаты (Франция, Италия, Хорватия), где-то используются электронные системы (Португалия, Чехия). Германия, к примеру, взимает плату только за проезд некоторых грузовиков и въезд в определенные зоны городов, а в Великобритании и Норвегии платными являются в основном мосты и туннели.

Бесплатные дороги для легковых автомобилей существуют в Германии, Польше, Нидерландах и других странах, в США множество платных автострад, в Аргентине также большая часть автомагистралей платная, в Южной Корее до 30% дорог являются платными, а ЮАР является одним из примеров стран с частными платными дорогами.

Если в США первые «турнпайки» (местное название платных дорог) существуют уже практически 80 лет, то в соседней России массовый характер данное явление стало приобретать только после 2010 года. Несмотря на это, дороги России на сегодняшний день успели войти в число самых дорогих в мире.

Самой дорогим автобаном в США является 27-километровый отрезок 17 Mile Drive (34 цента за 1 км). В России тарифы на некоторые дороги достигают 50 рублей за километр. В Японии из-за недостатка земельных ресурсов стоимость проезда также весьма высока. К примеру, проезд по трассе из Токио в Нагою (325,5 км) обойдется в 7100 йен, или 65,6 евро. В Китае самая высокая цена за проезд по платным дорогам составляет 2 юаня за 1 км. Во Франции средняя цена проезда 0,05-0,1 евро за км. Самая дорогая дорога за счет протяженности – Menton – Paris – 175,30 евро.

Топ дорог в мире по стоимости проезда

Тоннель Монблан

Тоннель проходит под горой Монблан между Францией и Италией. Это одна из важнейших дорог в Альпах. Цена проезда зависит от типа и размера транспортного средства. Минимальная стоимость составляет около $35 – такую цену заплатит мотоциклист. Максимальная же цена достигает примерно $1067 – это цена для тех, кто едет за рулем габаритного грузовика, занимающего всю проезжую часть.

Мост Конфедерации

Мост в Канаде, соединяющий остров Принца Эдуарда и Нью-Брансуик на материковой части. Его длина достигает 12,9 км, и это самый длинный мост в мире, построенный надо льдом. Минимальная стоимость проезда составляет $20 – для мотоциклистов. С водителей автомобилей здесь возьмут от $50,25. К слову, плату тут также берут с пешеходов и велосипедистов. Если человек идет пешком, он заплатит $4,75, если едет на велосипеде – $9,50. Дополнительно придется заплатить за провоз багажа.

Висячий мост в Японии – Акаси-Кайкё

Стоимость его строительства была достаточно высокой и достигла 500 млрд йен, поэтому и цены на проезд здесь большие – примерно $29.

Мост Веррацано-Нарроус

Еще один висячий мост с платным проездом расположен в США и соединяет районы Нью-Йорка. Его особенность в том, что он двухэтажный, и на каждом этаже расположены 6 полос для движения автотранспорта. Стоимость проезда составляет $17.

Отмечается, что затраты на строительство дороги и размер тарифов не всегда напрямую взаимосвязаны. Основными становятся такие факторы, как расположение дороги, кто является инвестором и тип соглашения (концессионного или операторского). Платные участки, которые были профинансированы частными инвесторами, являются самыми дорогими, так как сами инвесторы здесь определяют тарифную политику.