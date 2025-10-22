Мангистауская область усиливает промышленный потенциал: открыты новые цехи по производству труб

Қазақ тіліне аудару

Сегодня, 22 октября, в преддверии Дня Республики в Мангистауской области состоялось торжественное открытие двух новых производственных цехов ТОО «Новые трубные технологии», сообщает региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

В церемонии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, представители ведущих нефтегазовых компаний региона и делегации промышленных предприятий.

Реализация проектов осуществляется во исполнение поручений Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по развитию обрабатывающей промышленности и поддержке отечественных производителей. Новые мощности открывают важный этап в укреплении промышленного потенциала региона и продвижении политики импортозамещения.

Производственные площадки расположены в промышленной зоне города Актау.

Первый из представленных проектов – инновационный цех по производству гибких полимерных армированных труб, ставший первым изолированным производством такого типа в Казахстане. Объём инвестиций составляет 3,5 млрд тенге, производственная мощность – до 300 километров труб в год. Продукция ориентирована на нужды нефтегазовой и химической промышленности.

Второй цех предназначен для нанесения внутреннего антикоррозийного покрытия на стальные и насосно-компрессорные трубы. Объём инвестиций – 5 млрд тенге, производственная мощность – до 600 километров труб в год. Продукция будет использоваться при транспортировке нефти, газа и химических жидкостей под высоким давлением.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай отметил, что открытие новых производственных объектов является результатом системной промышленной политики, проводимой Главой государства:

Открытие подобных предприятий придаёт импульс экономическому развитию региона. Это новые рабочие места и возможность для развития местных кадров. Самое главное – развивая отечественное производство, мы укрепляем промышленную независимость нашей страны, - подчеркнул глава региона.

В рамках проектов уже создано 125 новых рабочих мест. После выхода производств на полную мощность планируется дополнительно трудоустроить ещё 25 человек.