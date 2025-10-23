Молодь каспийского лосося выпустили в море в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

В Мангистауской области в море выпущена молодь каспийского лосося – редкой рыбы, занесённой в Красную книгу Казахстана. Акция проведена по инициативе регионального управления рыбного хозяйства в рамках инновационного проекта «Формирование маточного стада каспийского лосося и создание инкубационного цеха», передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

Иллюстративное фото с сайта pofoto.club

Проект реализуется на базе тепличного комплекса ТОО «Сұлтан Агро» в Актау. Его цель – восстановление популяции ценной породы и развитие аквакультуры в регионе. С 2025 года в море уже выпущено 1 815 мальков каспийского лосося.

Представители управления и члены комиссии по отбору инновационных проектов ознакомились с работой инкубационного цеха и достигнутыми результатами.

Проект называют примером экологического и научно-инновационного подхода в сфере рыбного хозяйства. В дальнейшем подобная практика планируется к внедрению среди предпринимателей, заинтересованных в развитии рыбоводства на территории области.

Отмечается, что инициатива направлена на сохранение биоразнообразия Каспийского моря и повышение научного потенциала региона.

Напомним, 582 молодые особи каспийского лосося выпустили в Каспий в июне текущего года.