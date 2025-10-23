18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.53
623.94
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.10.2025, 09:53

Нурдаулет Килыбай встретился с жителями Мангистауского района

Госинформзаказ 0 482

Вчера, 22 октября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай с рабочей поездкой посетил Мангистауский район, где провёл встречу с жителями. В ходе встречи были обсуждены вопросы социально-экономического развития района, реализация инфраструктурных проектов и актуальные проблемы населения, передает пресс-служба главы региона.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В начале мероприятия аким района Галымжан Ниязов представил итоги социально-экономического развития за 9 месяцев и рассказал о планах на ближайшее время.

Мангистауский район – один из крупнейших и исторических районов области. В настоящее время здесь проживает более 38 тысяч человек. Основные направления развития – сельское хозяйство, строительство, транспорт и сфера услуг. В последние годы в районе наблюдается устойчивый экономический рост.

По словам акима района, с начала текущего года объём инвестиций в основной капитал составил 58,4 млрд тенге, что на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сфере сельского хозяйства функционируют 598 крестьянских хозяйств. Общее поголовье скота превышает 212 тысяч голов. В текущем году 29 земледельческих хозяйств засеяли 184 гектара земли и планируют собрать 5100 тонн урожая. Государственные субсидии получили 245 хозяйств. Кроме того, пробурено 6 новых колодцев, в 11 селах ведётся строительство ветеринарных пунктов.

В сфере образования также наблюдаются положительные изменения. В районе работают 21 школа и 30 детских садов. В рамках национального проекта «Келешек мектептері» в селе Шетпе открыта новая школа на 600 мест. Кроме того, для школ приобретены современные предметные кабинеты, мебель и компьютерное оборудование, а также выделены автобусы для подвоза учащихся.

В системе здравоохранения трудятся 49 врачей и 239 специалистов среднего звена. В рамках национального проекта «Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту» в микрорайоне Косбулак села Шетпе введена в эксплуатацию новая врачебная амбулатория. Также в медицинских учреждениях населённых пунктов Жармыш, Жынгылды, Уштаган и Сайотес ведутся ремонтные работы.

Активно развиваются сферы предпринимательства и туризма. В 2025-2026 годах планируется реализация крупных проектов, таких как солнечная электростанция «Stella Energy» и склад для хранения продовольственных товаров. В целях поддержки предпринимателей в этом году в рамках проекта «Бір ауыл – бір өнім» открыт Дом предпринимательства. В селе Шетпе введена в эксплуатацию новая ярмарочная площадка общей площадью 6 680 квадратных метров, что позволило местным жителям предлагать продукцию по доступным ценам.

В сфере туризма реализуются проекты по развитию природных и исторических достопримечательностей района – Шеркала, Айракты, Торыш, Тузбайыр и Акмыш.

Во время встречи жители подняли вопросы, касающиеся обеспечения питьевой водой, состояния дорог, уличного освещения, занятости населения, здравоохранения и вывоза бытовых отходов.

Глава региона подробно остановился на каждом из поднятых вопросов и подчеркнул, что все обозначенные проблемы будут решаться поэтапно.

Мангистауский район вносит значительный вклад в экономическое и духовное развитие области. Здесь стабильно развиваются сельское хозяйство и малый бизнес. В соответствии с поручением Главы государства наша главная цель – повышение благосостояния населения и улучшение качества жизни. Работа в этом направлении будет продолжаться последовательно, - отметил Нурдаулет Килыбай.

В завершение встречи аким области дал поручения соответствующим управлениям и районному акимату по вопросам, поднятым в ходе заседания.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь