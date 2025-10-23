18+
23.10.2025, 10:47

В Мангистау реализуются новые проекты, направленные на повышение качества образования

Госинформзаказ 0 330

В Мангистауской области начата реализация двух социальных проектов, направленных на повышение качества образования и совершенствование системы внутришкольного контроля. По заказу регионального управления образования эти инициативы осуществляет общественный фонд «Центр местных инициатив Мангистау». Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила начальник отдела управления образования Мангистауской области Клара Кулатаева.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

По ее словам, проекты стартовали с 1 октября текущего года.

Проекты «Контроль качества образования: Новый взгляд» и «Лучшие практики в сфере образования региона» направлены на формирование системного подхода к улучшению качества образования. В рамках инициатив отобраны 20 школ по области. В них проводятся исследования факторов, влияющих на качество образования, совершенствуется система внутришкольного контроля, а также ведется работа по повышению профессиональной компетентности педагогов, - отметила Клара Кулатаева.

Как рассказала директор фонда Жаксыгуль Маханбетова, данные проекты не ограничиваются только повышением качества образования – они также способствуют эффективному обмену педагогическим опытом с обществом.

В фокусе также повышение уровня информационной открытости на местном уровне и развитие потенциала медиа образовательных учреждений. В этом направлении 14-15 октября прошли специальные тренинги по мобилографии и SMM, в которых приняли участие 70 специалистов. Для широкого освещения лучших образовательных практик региона были организованы информационные туры с участием журналистов в Актау, Тупкараганском и Мунайлинском районах. В дальнейшем подобные туры продолжатся и охватят все районы и города области. Кроме того, совместно с филиалом Национального центра повышения квалификации «Өрлеу» в Мангистауской области с 28 октября стартуют 8 учебных курсов для 300 учителей, - сообщила Жаксигуль Маханбетова.

Напомним, ранее в рамках проекта «Отпан» в регионе прошли обучение 6,5 тыс. педагогов, были обновлены 625 учебных кабинетов и 180 учительских комнат. Проект «943 – елдің мақсатты мектептерін дамыту» реализуется в 59 школах области.

1
0
0
