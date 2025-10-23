Пресс-секретари в Мангистау изучают алгоритмы социальных сетей

Қазақ тіліне аудару

В Мангистауской области продолжается третий день социального проекта «CONTENT HUB», организованный для пресс-секретарей государственных и квазигосударственных организаций. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Оператором проекта выступает общественный фонд «Жағымды жаңалық». Участники были разделены на группы и разработали контент-планы. Медиаэксперт проанализировал каждую работу, указал на ошибки и дал рекомендации по улучшению.

Были даны конкретные советы и материалы по мобилографии и монтажу. Особенность программы в том, что после завершения обучения в течение двух месяцев будет проводиться посттренинговое сопровождение со стороны экспертов. В ноябре – еженедельные онлайн-сессии, в декабре – раз в две недели в формате Zoom, где будет анализироваться прогресс участников и предоставляться обратная связь. Также приглашенный ментор проведет индивидуальные консультации по повышению качества контента для 25 государственных органов и популярных страниц региона, - сообщил организатор проекта Нурлан Куанышбай.

Одна из участниц тренинга, пресс-секретарь акимата города Жанаозен Нуршат Кенжегалиева, поблагодарила организаторов за возможность пройти обучение:

Участие в проекте «CONTENT HUB» стало для меня очень полезным опытом. В рамках этой программы я получила не только теоретические знания, но и научилась создавать контент в современных форматах, выстраивать эффективную коммуникацию с аудиторией. Спасибо организаторам, - отметила она.

Напомним, проект реализуется в рамках государственного социального заказа управления информации и общественного развития Мангистауской области.

Обучение проходит с 20 по 24 октября, по завершении участникам вручат специальные сертификаты.