В Мангистау появится возможность полюбоваться природой с высоты на воздушном шаре

В рамках международной туристической выставки Antalya Tourism Fair 2025 состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в сфере туризма между управлением туризма Мангистауской области, турецкой компанией Uluer Group и Казахстанской туристской ассоциацией (КТА). Документ подписали руководитель управления туризма Мангистауской области Ерсин Ибрашев, генеральный директор Uluer Group Сами Махмут Улуэр и президент КТА Роза Асанбаева, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

По информации областного управления туризма, стороны договорились о развитии взаимовыгодного сотрудничества, направленного на продвижение туристического потенциала Мангистауской области, реализацию совместных инвестиционных проектов, а также обмен опытом в сфере устойчивого и событийного туризма. Подписание меморандума стало значимым шагом в укреплении международного партнерства между Казахстаном и Турцией.

Компания Uluer Group - один из ведущих операторов полётов на воздушных шарах в Каппадокии и Танзании - выразила заинтересованность в реализации проекта «Mangystau Balloon Festival». Инициатива предусматривает запуск с 2026 года парада аэростатов над живописными ландшафтами Бозжыра, Тузбайыр, Шеркала и Айрақты за счет собственных инвестиций компании.

До конца текущего года ожидается визит генерального директора Uluer Group в Мангистаускую область для ознакомления с потенциальными локациями, проведения технической оценки маршрутов и выбора оптимальных площадок для запуска аэростатного туризма. Реализация данного проекта позволит создать новый туристический бренд Казахстана, привлечь иностранные инвестиции, обеспечить рост занятости населения и укрепить позиции Мангистауской области как центра событийного туризма Центральной Азии.