В Мангистау продолжается экологический челлендж «Таза Маңғыстау»

В Актау в рамках акции «Таза Қазақстан» продолжается экочеллендж «Таза Маңғыстау». На сегодняшний день в экологическом движении приняли участие 33 коллектива и 43 участника со всего региона. Среди них – коллектив и учащиеся школы-лицея №7 имени Н.Марабаева в Актау, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: кадр видео

Ученики лицея организовали субботники в 5-м и 14-м микрорайонах, а также на побережье моря для очистки территорий от мусора. Они собирают пластиковые бутылки и отходы, а также планируют раздавать жителям экосумки. Кроме того, в рамках акции школьный коллектив занимается посадкой деревьев, проведением учёта зелёных насаждений, благоустройством детских игровых площадок, а также выращивает и распространяет рассаду цветов в теплице.

Основная цель – сформировать у учащихся чувство экологической ответственности, любовь к родной земле. Мы хотим воспитать поколение, которое будет бережно относиться к природе, рационально использовать электроэнергию и воду, - отметила директор школы-лицея №7 имени Н.Марабаева Гулден Имангалиева.

Экологический челлендж продлится 45 дней. Сегодня – 11-й день акции. Участники продолжают активно работать и вдохновляют других на добрые экологические дела.