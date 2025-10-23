Льготная ипотека: для кого и на каких условиях?

Қазақ тіліне аудару

В последние годы государство запустило ряд ипотечных программ, которые делают покупку жилья более доступной для казахстанцев. Fingramota.kz собрала в одном материале самые актуальные льготные ипотечные программы, чтобы вы могли разобраться, кто имеет право на участие, какие требования предъявляются и как выбрать подходящую именно вам.

Фото: Pixabay

Льготная ипотека – это субсидированные государством ипотечные кредиты, которые выдаются на более выгодных условиях по сравнению с рынком: сниженная ставка, удлиненные сроки, меньший первоначальный взнос и так далее. Цель таких программ – сделать жилье более доступным для семей с ограниченными ресурсами или тех, кто особенно нуждается (молодые семьи, многодетные, уязвимые категории).

«Жаңа баспана» – доступное жилье для получателей жилищных выплат

Для участия в программе нужно открыть специальный вклад в Отбасы банке и через определенный срок получить заем по ставке от 3,5% (ГЭСВ от 3,6% до 4,4%) до 5% годовых (ГЭСВ от 5,1% до 6,9%).

Как только получатель жилищных выплат накопит 50% от стоимости жилья, он может претендовать на заем по самой низкой в стране ставке вознаграждения.

При этом жилищные выплаты можно направлять и на аренду жилья, и на накопления в Отбасы банке одновременно. Жилье можно купить в любом городе страны.

«2-10-20»

В этой ипотечной программе могут участвовать:

многодетные семьи;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

лица с инвалидностью I и II группы;

семьи с ребенком инвалидом.

Условия: ставка по займу (ГЭСВ от 2% до 2,1%); минимальный первоначальный взнос (10% от суммы займа); срок займа до 20 лет. Жилье можно купить только в том регионе, где претендент стоит в очереди в акимате.

«Свой дом» – доступное жилье в новостройках

В программе могут принять участие все вкладчики Отбасы банка, накопившие не менее 500 000 тенге на момент подачи заявления.

Условия:

минимальный первоначальный взнос – от 20% стоимости жилья;

ставка вознаграждения по займу: от 6 % годовых (ГЭСВ от 6,2% до 6,3%) до 7 % годовых (ГЭСВ от 7,3% до 9%) с последующим снижением от 3,5 % годовых (ГЭСВ от 3,6% до 4,4%) до 5 % годовых (ГЭСВ от 5,1% до 6,9%);

сумма займа – до 100 миллионов тенге.

Программа для молодых ученых на 2023-2027 годы

Ипотечная программа для научных сотрудников научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений РК, нуждающихся в жилье. Жилье можно приобрести на первичном и вторичном рынке.

Условия:

ставка вознаграждения по займу – 5% годовых (ГЭСВ от 5,2% до 5,5%);

срок предварительного займа – от 6 месяцев до 8 лет;

срок жилищного займа – до 25 лет;

снижение ставки по займу после накопления 50% от суммы займа – от 3,5% (ГЭСВ от 3,6% до 4,4%) до 5% годовых (ГЭСВ от 5,1% до 6,9%);

максимальная сумма займа – до 20 миллионов тенге.

В ноябре т.г. снова начнут принимать заявки на две программы – «Наурыз» и «Наурыз Жұмыскер», причем объем финансирования увеличили до 500 миллиардов тенге.

«Наурыз»

Требования к участникам:

гражданство Казахстана или статус кандаса;

возраст от 18 до 63 лет включительно на момент подачи заявки;

наличие официального дохода в течение последних шести месяцев (зарплата, прибыль от предпринимательства, заработок по договору возмездного оказания услуг, пособия, стипендия и жилищные выплаты). Если дохода будет недостаточно, то можно привлечь до двух созаемщиков (не обязательно родственников);

отсутствие у участника программы и членов его семьи (жены, мужа, несовершеннолетних детей) в собственности жилища и операций с ним в течение последних пяти лет. Члены семьи – это муж, жена и их несовершеннолетние дети. Если участник не состоит в браке, то отсутствие жилища проверяют только у него.

Отбор участников происходит по балльной системе:

статус лица из социально уязвимых слоев населения – 10 баллов;

наличие детей – 10 баллов (независимо от их количества);

зарегистрированный брак – 5 баллов (независимо от срока);

возраст до 35 лет (включительно) – 5 баллов;

размер вознаграждения на вкладе в Отбасы банке – 1 балл за каждые 1 000 тенге.

Условия:

Первоначальный взнос: от 20% от суммы займа; от 10% от суммы займа при приобретении первичного жилья в чистовой отделке. Общий срок кредитования – до 19 лет.

Ставка вознаграждения по займу: 7% (ГЭСВ от 7,1 до 9,6%) – для социально-уязвимых слоев населения; 9% (ГЭСВ от 9,4% до 13%) годовых – для нуждающихся в жилище, кандасов и иных граждан страны. После накопления 50% от суммы займа ставка снижается: от 3,5% годовых (ГЭСВ от 3,6% до 4,4%) до 5% годовых (ГЭСВ от 5,1% до 6,9%).

Кроме того, в рамках одного кредита можно взять деньги на ремонт приобретаемого первичного жилья в черновой отделке. Сумма не должна быть более 20% от общей суммы займа, но в пределах максимальной суммы. Максимальная сумма займа, включая сумму на ремонт жилья: до 36 миллионов тенге для Астаны и Алматы; до 30 миллионов тенге для остальных регионов Казахстана.

«Наурыз Жұмыскер» – для представителей рабочих профессий

Для участия в программе нужно работать в:

сельском, лесном и рыбном хозяйстве;

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров;

обрабатывающей промышленности;

снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом;

водоснабжении; водоотведении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений;

строительстве;

транспорте и складировании.

Приобрести жилье можно на первичном рынке. Первоначальный взнос: от 20% от суммы займа; от 10% от суммы займа при приобретении первичного жилья в чистовой отделке.

Ставка вознаграждения по займу: 7% (ГЭСВ от 7,1 до 9,6%) – для лиц, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье по категории социально-уязвимые слои населения; 9% (ГЭСВ от 9,4% до 13%) годовых – для лиц, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье и иных граждан Казахстана и кандасов.

Общий срок кредитования – до 19 лет. Снижение ставки по займу после накопления 50% от суммы займа: от 3,5% годовых (ГЭСВ от 3,6% до 4,4%) до 5% годовых (ГЭСВ от 5,1% до 6,9%).

Максимальная сумма займа: до 36 миллионов тенге для Астаны и Алматы; до 30 миллионов тенге для остальных регионов.

Кроме того, в рамках одного кредита можно взять деньги на ремонт приобретаемого жилья. Сумма займа на ремонт не должна быть более 20% от общей суммы кредита, но в пределах максимальной суммы займа. При этом займ на ремонт предоставляется исключительно при приобретении первичного жилья в черновой отделке.

«7-20-25»

Государственная ипотечная программа для граждан Казахстана с доступными условиями: ставка – 7%, первоначальный взнос – от 20%, срок кредита – до 25 лет. Приобрести можно только готовое жилье в новостройке, введенной в эксплуатацию.

Предельная стоимость жилья:

с 25 до 30 миллионов тенге для городов Астана, Алматы и их пригородных зон, а также Актау, Атырау, Шымкент;

с 20 до 25 миллионов тенге для Караганды;

с 15 до 20 миллионов тенге для других регионов.

Заемщикам предоставляется возможность привлечения не только созаемщика (-ов), но и гаранта для подтверждения платежеспособности.

Заявитель и его супруг/супруга не должны владеть жильем в течение последних 18 месяцев.

На что обратить внимание при оформлении ипотечного займа

1. Проверяйте официальные источники. Информация о программах публикуется на сайтах otbasybank.kz, gov.kz, а также на региональных порталах акиматов.

2. Оценивайте свои финансовые возможности. Перед подачей заявки рассчитайте коэффициент долговой нагрузки (КДН) – ежемесячные платежи не должны превышать 50% вашего дохода.

3. Изучайте требования к участникам. У каждой программы есть свои условия – возраст, стаж работы, наличие детей, отсутствие другого жилья. Несоответствие критериям может привести к отказу.

4. Собирайте документы заранее. Обычно нужны: удостоверение личности, справка о доходах, выписка с места работы, справка о наличии/отсутствии жилья, свидетельство о браке и составе семьи.

5. Не обращайтесь к посредникам. Государственные программы не требуют услуг третьих лиц. Все процедуры – через Отбасы банк, ЦОН или eGov.kz.

6. Проверяйте застройщика. Если жильё приобретается в новостройке, убедитесь, что застройщик прошёл аккредитацию и объект введён в эксплуатацию.

Перед подачей заявки сравните условия всех программ. Иногда для вашей категории граждан предусмотрены более выгодные условия через акимат или отраслевые проекты.