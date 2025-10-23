Льготная ипотека: для кого и на каких условиях?

В последние годы государство запустило ряд ипотечных программ, которые делают покупку жилья более доступной для казахстанцев. Fingramota.kz собрала в одном материале самые актуальные льготные ипотечные программы, чтобы вы могли разобраться, кто имеет право на участие, какие требования предъявляются и как выбрать подходящую именно вам.
Льготная ипотека – это субсидированные государством ипотечные кредиты, которые выдаются на более выгодных условиях по сравнению с рынком: сниженная ставка, удлиненные сроки, меньший первоначальный взнос и так далее. Цель таких программ – сделать жилье более доступным для семей с ограниченными ресурсами или тех, кто особенно нуждается (молодые семьи, многодетные, уязвимые категории).
Для участия в программе нужно открыть специальный вклад в Отбасы банке и через определенный срок получить заем по ставке от 3,5% (ГЭСВ от 3,6% до 4,4%) до 5% годовых (ГЭСВ от 5,1% до 6,9%).
Как только получатель жилищных выплат накопит 50% от стоимости жилья, он может претендовать на заем по самой низкой в стране ставке вознаграждения.
При этом жилищные выплаты можно направлять и на аренду жилья, и на накопления в Отбасы банке одновременно. Жилье можно купить в любом городе страны.
В этой ипотечной программе могут участвовать:
Условия: ставка по займу (ГЭСВ от 2% до 2,1%); минимальный первоначальный взнос (10% от суммы займа); срок займа до 20 лет. Жилье можно купить только в том регионе, где претендент стоит в очереди в акимате.
В программе могут принять участие все вкладчики Отбасы банка, накопившие не менее 500 000 тенге на момент подачи заявления.
Условия:
Ипотечная программа для научных сотрудников научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений РК, нуждающихся в жилье. Жилье можно приобрести на первичном и вторичном рынке.
Условия:
В ноябре т.г. снова начнут принимать заявки на две программы – «Наурыз» и «Наурыз Жұмыскер», причем объем финансирования увеличили до 500 миллиардов тенге.
Требования к участникам:
Отбор участников происходит по балльной системе:
Условия:
Первоначальный взнос: от 20% от суммы займа; от 10% от суммы займа при приобретении первичного жилья в чистовой отделке. Общий срок кредитования – до 19 лет.
Ставка вознаграждения по займу: 7% (ГЭСВ от 7,1 до 9,6%) – для социально-уязвимых слоев населения; 9% (ГЭСВ от 9,4% до 13%) годовых – для нуждающихся в жилище, кандасов и иных граждан страны. После накопления 50% от суммы займа ставка снижается: от 3,5% годовых (ГЭСВ от 3,6% до 4,4%) до 5% годовых (ГЭСВ от 5,1% до 6,9%).
Кроме того, в рамках одного кредита можно взять деньги на ремонт приобретаемого первичного жилья в черновой отделке. Сумма не должна быть более 20% от общей суммы займа, но в пределах максимальной суммы. Максимальная сумма займа, включая сумму на ремонт жилья: до 36 миллионов тенге для Астаны и Алматы; до 30 миллионов тенге для остальных регионов Казахстана.
Для участия в программе нужно работать в:
Приобрести жилье можно на первичном рынке. Первоначальный взнос: от 20% от суммы займа; от 10% от суммы займа при приобретении первичного жилья в чистовой отделке.
Ставка вознаграждения по займу: 7% (ГЭСВ от 7,1 до 9,6%) – для лиц, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье по категории социально-уязвимые слои населения; 9% (ГЭСВ от 9,4% до 13%) годовых – для лиц, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье и иных граждан Казахстана и кандасов.
Общий срок кредитования – до 19 лет. Снижение ставки по займу после накопления 50% от суммы займа: от 3,5% годовых (ГЭСВ от 3,6% до 4,4%) до 5% годовых (ГЭСВ от 5,1% до 6,9%).
Максимальная сумма займа: до 36 миллионов тенге для Астаны и Алматы; до 30 миллионов тенге для остальных регионов.
Кроме того, в рамках одного кредита можно взять деньги на ремонт приобретаемого жилья. Сумма займа на ремонт не должна быть более 20% от общей суммы кредита, но в пределах максимальной суммы займа. При этом займ на ремонт предоставляется исключительно при приобретении первичного жилья в черновой отделке.
Государственная ипотечная программа для граждан Казахстана с доступными условиями: ставка – 7%, первоначальный взнос – от 20%, срок кредита – до 25 лет. Приобрести можно только готовое жилье в новостройке, введенной в эксплуатацию.
Предельная стоимость жилья:
Заемщикам предоставляется возможность привлечения не только созаемщика (-ов), но и гаранта для подтверждения платежеспособности.
Заявитель и его супруг/супруга не должны владеть жильем в течение последних 18 месяцев.
1. Проверяйте официальные источники. Информация о программах публикуется на сайтах otbasybank.kz, gov.kz, а также на региональных порталах акиматов.
2. Оценивайте свои финансовые возможности. Перед подачей заявки рассчитайте коэффициент долговой нагрузки (КДН) – ежемесячные платежи не должны превышать 50% вашего дохода.
3. Изучайте требования к участникам. У каждой программы есть свои условия – возраст, стаж работы, наличие детей, отсутствие другого жилья. Несоответствие критериям может привести к отказу.
4. Собирайте документы заранее. Обычно нужны: удостоверение личности, справка о доходах, выписка с места работы, справка о наличии/отсутствии жилья, свидетельство о браке и составе семьи.
5. Не обращайтесь к посредникам. Государственные программы не требуют услуг третьих лиц. Все процедуры – через Отбасы банк, ЦОН или eGov.kz.
6. Проверяйте застройщика. Если жильё приобретается в новостройке, убедитесь, что застройщик прошёл аккредитацию и объект введён в эксплуатацию.
Перед подачей заявки сравните условия всех программ. Иногда для вашей категории граждан предусмотрены более выгодные условия через акимат или отраслевые проекты.
