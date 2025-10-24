В Мангистау прошла интеллектуальная викторина «Quiz», приуроченная ко Дню Республики

Қазақ тіліне аудару

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Соревнование было организовано среди сотрудников областных, городских и районных государственных учреждений. В игре приняли участие 15 команд, которые состязались в 7 этапах.

Основная цель проекта - формирование антикоррупционной культуры и повышение гражданской ответственности. Сегодня мы проводим интеллектуальную игру «Quiz» среди государственных служащих, чтобы повысить их знания о принципах добропорядочности, открытости и противодействия коррупции. Это не просто соревнование, а конкурс, развивающий быстроту мышления и находчивость, - отметила координатор проекта социально-инновационного центра «GUMOL» Лаура Сарсенбаева.

В рамках проекта также планируется проведение обучающих тренингов и информационных акций.

По итогам викторины 1-е место занял аппарат акима села Өмірзақ, 2-е место - отдел внутренней политики Мунайлинского района, 3-е место - аппарат акима Бейнеуского района.