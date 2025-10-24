Ко Дню Республики: Мангистауская область демонстрирует уверенное развитие сферы культуры

Қазақ тіліне аудару

День Республики, отмечаемый 25 октября, получил статус национального праздника, как исторически важная дата, ознаменовавшая начало становления Казахстана как суверенного государства. С момента обретения Независимости в стране произошли значительные преобразования, в том числе — новый этап развития казахской культуры. В Мангистауской области за годы независимости реализован комплекс мер, направленных на расширение духовного и культурного пространства населения. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Актау – культурная столица Тюркского мира

В 2025 году город Актау получил статус Культурной столицы Тюркского мира, что стало мощным стимулом для развития сферы культуры региона. С начала года в Мангистауской области проведено более 5800 культурно-массовых мероприятий, а главный проект года — «Актау – культурная столица Тюркского мира» — включал свыше 30 масштабных международных и республиканских событий.

Одним из ярких событий стал международный праздник «Амал», собравший 5000 участников в национальной одежде, что позволило Актау войти в Книгу рекордов Гиннесса. В фестивале «Best Fest Nauryz» приняли участие более 5500 человек, представивших богатое национальное наследие Казахстана.

С 4 по 6 апреля состоялась торжественная церемония открытия культурной столицы, в которой приняли участие министры культуры тюркских стран, представители ТЮРКСОЙ и послы. В мероприятии выступили 1149 артистов, а общее число зрителей превысило 150 тысяч человек.

Международные фестивали и проекты

В течение года в Актау прошли десятки значимых культурных событий:

• фестивали «Ритмы тюркского танца», «Елдік пен ерлік жыры», ModelCup–2025;

• ярмарка ремесленников, оперные вечера, симпозиум художников «Жұмбақ бояулар»;

• фестивали анимации «Үркер» и театров ТЮРКСОЙ;

• фестиваль «Мейірімді Түркі әлемі» для детей с особыми потребностями;

• международный фестиваль кукольных театров и фотоэкспедиции.

Особое внимание уделено сохранению духовного наследия Мангистау. В регионе состоялись научные конференции и творческие вечера, посвященные Абишу Кекилбайулы, Серикболу Кондыбаю, Бекет Ата.

Премьеры театров и достижения

Театр им. Нурмухана Жантурина и областной кукольный театр представили зрителям новые постановки: «Көрұғлы», «Кісі+лер», «Арыстан патша», «Аш көз қоян», «Махаббат, қызық мол жылдар», «Той» и другие спектакли.

Знаковым событием стал III Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ, в котором приняли участие девять театральных коллективов из семи тюркоязычных стран. Руководители театров обсудили актуальные вопросы культурного сотрудничества и современные тенденции развития сценического искусства.

Актау — центр международных культурных инициатив

Впервые в Актау состоялось торжественное открытие кинофестиваля тюркских народов «Коркыт Ата». В нем приняли участие более 250 деятелей искусства из Азербайджана, Турции, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии и Казахстана. Среди почетных гостей — известный турецкий актер Бурак Озчивит.

Кроме того, в городе прошла IV встреча музеев Тюркского мира — международный симпозиум «Каменные памятники – общее наследие тюркского мира». В его работе приняли участие директоры национальных музеев, ученые и специалисты из восьми стран.

В областном краеведческом музее имени Абиша Кекилбайулы открылась международная выставка «Искусство ковроткачества у тюркских народов».

Модернизация культурной инфраструктуры

Развитие культурной сферы сопровождается модернизацией инфраструктуры. В Мангистауской области проводится системная работа по обновлению материально-технической базы учреждений культуры и строительству новых объектов.

За последние три года в регионе построено 6 новых культурных объектов, еще 50 – капитально отремонтированы. 2025 год стал для Мангистауской области прорывным в сфере культуры.