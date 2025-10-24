Почему мировые конфликты затрагивают каждого? Взгляд экспертов по дезинформации

Қазақ тіліне аудару

Мир всё чаще оказывается ареной информационной борьбы. События за тысячи километров – от Украины до Ближнего Востока – доходят до нас не просто как новости, а как инструмент влияния на то, как мы думаем и что чувствуем.

Кадр из видео

Почему глобальные конфликты становятся частью нашей повестки? Кто и зачем «локализует» чужие нарративы под казахстанский контекст? И как защитить информационный суверенитет общества, не поддавшись на манипуляции?

Об этом новый выпуск Центра по противодействию дезинформации.