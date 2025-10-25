Госслужащая из Мангистау награждена нагрудным знаком «Ветеран государственной службы»

Қазақ тіліне аудару

Сегодня с участием акима Мангистауской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики. В рамках церемонии за вклад в социально-экономическое развитие региона, добросовестный труд и высокий профессионализм в сфере государственной службы был награжден ряд сотрудников, сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Среди них — главный специалист отдела занятости и социальных программ Тупкараганского района Фарида Жуманазарова. В соответствии с приказом №174 председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Д.Жазыкбая от 15 октября 2025 года она была награждена нагрудным знаком «Ветеран государственной службы».

Фарида Жуманазарова на протяжении многих лет работает в государственной службе, внося свой вклад в улучшение благосостояния населения в сфере социальной поддержки.