Госслужащая из Мангистау награждена нагрудным знаком «Ветеран государственной службы»

Сегодня с участием акима Мангистауской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики. В рамках церемонии за вклад в социально-экономическое развитие региона, добросовестный труд и высокий профессионализм в сфере государственной службы был награжден ряд сотрудников, сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.
Среди них — главный специалист отдела занятости и социальных программ Тупкараганского района Фарида Жуманазарова. В соответствии с приказом №174 председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Д.Жазыкбая от 15 октября 2025 года она была награждена нагрудным знаком «Ветеран государственной службы».
Фарида Жуманазарова на протяжении многих лет работает в государственной службе, внося свой вклад в улучшение благосостояния населения в сфере социальной поддержки.
Эта награда для меня — большая честь и ответственность. Быть госслужащим — значит оправдывать доверие народа и трудиться на благо страны. Признание нашей работы — это общая радость для всех моих коллег, — отметила она.
