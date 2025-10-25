Коллектив Мангистауского областного перинатального центра удостоен звания «Авторитетный роддом»

По информации пресс-службы учреждения, в последние годы Мангистауская область входит в тройку регионов страны с самыми высокими показателями рождаемости.

Это заслуга не только нашего коллектива, но и всех врачей области. Звание «Авторитетный роддом» — это не просто награда, а признание доверия матерей и ежедневного добросовестного труда врачей, — отметила директор Мангистауского областного перинатального центра Жапырак Епенова.