Коллектив Мангистауского областного перинатального центра удостоен звания «Авторитетный роддом»

Коллектив Мангистауского областного перинатального центра накануне Дня Республики получил звание «Авторитетный роддом», сообщает Центр общественных коммуникаций.
По информации пресс-службы учреждения, в последние годы Мангистауская область входит в тройку регионов страны с самыми высокими показателями рождаемости.
Это заслуга не только нашего коллектива, но и всех врачей области. Звание «Авторитетный роддом» — это не просто награда, а признание доверия матерей и ежедневного добросовестного труда врачей, — отметила директор Мангистауского областного перинатального центра Жапырак Епенова.
Комментарии0 комментарий(ев)