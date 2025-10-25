В Мангистау ко Дню Республики прошло торжественное мероприятие

Қазақ тіліне аудару

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В своём выступлении глава региона отметил важность независимости на пути развития страны и укрепления национального единства.

«Я возлагаю большие надежды на каждого гражданина, искренне любящего Казахстан. Как сказал наш Президент Касым-Жомарт Токаев: «Казахстан — наш общий дом». Пусть этот великий праздник нашего общего дома будет благословенным! Наша страна с каждым днём развивается, Мангистау также стабильно укрепляет свою экономику, достигая новых высот. Конечно, ещё многое предстоит сделать, есть к чему идти. Но, если мы все вместе будем стремиться к одной цели, я уверен — мы сделаем нашу Родину, наш край ещё более процветающими. С праздником! Пусть наша независимость будет вечной! Пусть Казахстан продолжает развиваться!», — сказал Нурдаулет Килыбай.

Кроме того, глава региона кратко рассказал о социально-экономическом развитии Мангистауской области, отметив крупные инвестиционные проекты и культурные инициативы, реализуемые в последние годы.

На торжественном мероприятии ряду граждан, внёсших вклад в развитие общества и государства, были вручены государственные награды. Среди них — кавалеры орденов «Парасат», «Құрмет», «Еңбек Даңқы» III степени, а также обладатели медалей «Жауынгерлік ерлігі үшін», «Ерен еңбегі үшін», «Шапағат» и Ассамблеи народа Казахстана «Бірлік». Кроме того, были вручены благодарственные письма АНК и нагрудные знаки «Мемлекеттік қызмет ардагері».

Праздничное мероприятие завершилось концертной программой с участием артистов регионального и республиканского уровня.