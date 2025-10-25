Поздравление акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая с Днём Республики

Дорогие земляки, уважаемые мангистаусцы!

Примите искренние поздравления с Днём Республики!

25 октября — особая дата в истории нашего народа. Это день, когда Казахстан определил свой собственный путь как самостоятельное государство, уверенно сделав шаг к независимости и суверенитету. День Республики — это праздник единства народа, национального духа и стремления к свободе.

Сегодня под руководством Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева наша страна уверенно движется по пути обновления и устойчивого развития. Предложенный Президентом курс является новым этапом в истории независимого Казахстана, направленным на построение справедливого, сильного и процветающего государства.

За годы независимости Казахстан укрепился в политическом плане, достиг значительных успехов в экономическом и социальном развитии. Сегодняшний Казахстан — это государство с высоким международным авторитетом, один из лидеров регионального прогресса.

Как отметил Президент, только когда каждый гражданин внесёт свой вклад в процветание Родины, будущее нашего народа станет светлым. Эта общая цель — великая идея, объединяющая всех нас.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, благополучия и процветания вашим семьям! Пусть наша страна будет сильной, а независимость — непоколебимой!

Пусть наша государственность будет вечной, а единство — нерушимым, дорогие земляки!