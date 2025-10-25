В Актау проходит акция Republic Day

Қазақ тіліне аудару

В честь Дня Республики, который отмечается 25 октября, по всей стране проводится масштабная акция Republic Day, направленная на поддержку внутреннего рынка и повышение доступности товаров для населения, сообщает пресс-служба акимата Актау.

Фото пресс-службы акимата Актау

Акция проходит с 24 по 27 октября и охватывает около 220 торговых сетей, супермаркетов и торговых центров по всей республике. В рамках акции товары повседневного спроса и бытовые изделия предлагаются со скидками от 10% до 70%.

В Актау в мероприятии принимают участие крупные торговые комплексы — Saya Park, Ақтау, Маңғыстау, Ak kala Mall, Бәйтерек и Астана торговый центр, — сообщил руководитель сектора городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Динмухаммед Комеков.

Акция позволяет жителям приобрести востребованные товары по доступным ценам.