День Республики: в Актау в рамках семейного фестиваля высажены деревья

В Актау 25 октября, в честь Дня Республики, в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» на праздничном мероприятии «Отбасы Fest» было высажено около 20 саженцев деревьев, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В экологической акции приняли участие победители и лауреаты областных конкурсов «Мерейлі отбасы», «Алтын шаңырақ», «Күміс кереге», многодетные матери, молодые семьи, представители областных советов матерей и аксакалов. В частности, вклад в экоакцию внесли семьи Озгановых, Шолтамановых, Кисановых, Хожахметовых, Конарбаевых, член Комиссии при акиме области по делам женщин и семейно-демографической политике Пания Сармурзина, ветеран педагогического труда Рыскуль Игиликова, руководитель областного управления по информации и общественному развитию Гульмира Балгожаева, молодые семьи, а также лучший ученик Нургиса Бакытбек.