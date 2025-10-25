18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.10.2025, 18:28

День Республики: в Актау в рамках семейного фестиваля высажены деревья

Госинформзаказ 0 495

В Актау 25 октября, в честь Дня Республики, в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» на праздничном мероприятии «Отбасы Fest» было высажено около 20 саженцев деревьев, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В экологической акции приняли участие победители и лауреаты областных конкурсов «Мерейлі отбасы», «Алтын шаңырақ», «Күміс кереге», многодетные матери, молодые семьи, представители областных советов матерей и аксакалов. В частности, вклад в экоакцию внесли семьи Озгановых, Шолтамановых, Кисановых, Хожахметовых, Конарбаевых, член Комиссии при акиме области по делам женщин и семейно-демографической политике Пания Сармурзина, ветеран педагогического труда Рыскуль Игиликова, руководитель областного управления по информации и общественному развитию Гульмира Балгожаева, молодые семьи, а также лучший ученик Нургиса Бакытбек.

В нашей семье чистоте уделяется особое внимание. Отец с детства воспитывал нас сажать деревья и беречь окружающую среду. Мы рады, что смогли внести вклад в экологическую акцию «Таза Қазақстан», инициированную Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем, от имени нашей семьи, - поделилась лауреат республиканского национального конкурса «Мерейлі отбасы» Амалхан Шолтаманова.

 

 

3
2
0
Комментарии

2 комментарий(ев)
Raiders
Raiders
Самое время сажать,вас всех уже пора сажать...
25.10.2025, 16:33
fox1167
fox1167
"в Актау в рамках семейного фестиваля высажены деревья"-----Бесят эти одноразовые, показательные акции! Закопают саженец в пустую (голодную от удобрений) землю, польют один раз, потом селфи для отчёта и всё! Завтра о нём забудут все!
25.10.2025, 14:01
