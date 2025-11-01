Мангистауская область заключила крупные инвестиционные соглашения на форуме «KGIR-2025»

В Астане состоялся Казахстанский круглый стол по глобальным инвестициям «KGIR-2025» — ключевая инвестиционная площадка страны, проходящая под руководством Премьер-министра Республики Казахстан.

Казахстанский круглый стол по глобальным инвестициям «KGIR-2025»

В работе форума принял участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, который провёл ряд встреч с зарубежными инвесторами и представителями транснациональных компаний. В ходе переговоров он представил инвестиционный потенциал региона, его природные ресурсы и стратегические направления развития промышленности.

Основная цель участия Мангистауской области в форуме — привлечение прямых иностранных инвестиций, диверсификация экономики региона и расширение сотрудничества в сфере энергетики, нефтегазохимии и промышленности.

Отметим, что в этом году основная тема форума — «Новые решения в эпоху трансформации: Казахстан как центр устойчивого экономического развития». Мероприятие собрало более 700 участников из 40 стран, включая представителей государственных органов, международных компаний и инвесторов.

В рамках форума состоялась церемония обмена коммерческими документами по инвестиционным проектам, среди которых — два крупных проекта Мангистауской области:

строительство завода по производству сжиженного природного газа ТОО «Qazaq LNG Mangistau»;

строительство метанольного завода ТОО «Prime Methanol».

Оба проекта инициированы канадскими компаниями Condor Energies Inc. и EurAsia Resource Value SE. Общий объём инвестиций составляет порядка 200 миллионов долларов США.

Реализация проектов позволит ежегодно производить 145 тысяч тонн сжиженного природного газа и 100 тысяч тонн метанола, что внесёт значительный вклад в укрепление энергетической независимости Казахстана, развитие промышленного потенциала Мангистауской области и создание новых рабочих мест.

Эти инициативы полностью соответствуют курсу, обозначенному Главой государства, на формирование прочного промышленного каркаса и ускоренное развитие обрабатывающего сектора экономики страны.