18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.47
613.75
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.11.2025, 18:38

Нурдаулет Килыбай с молодёжью Мангистау провёл субботник в Астане

Госинформзаказ 0 898

1 ноября, в субботу, на аллее, носящей имя выдающегося писателя, государственного и общественного деятеля Абиша Кекилбаева, с участием акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая и студентов из Мангистау, обучающихся в столичных вузах, прошёл экологический субботник, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В рамках акции участники убрали территорию аллеи, собрали опавшие листья и высадили молодые саженцы. Мероприятие прошло в тёплой и дружеской атмосфере; его цель — благоустройство общественных пространств и развитие экологической культуры.

Аким области остановился на значимости подобных инициатив, подчеркнув, что формирование культуры чистоты и бережного отношения к природе является одним из приоритетных направлений, обозначенных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

«Наш Президент Касым-Жомарт Кемелович Токаев постоянно подчеркивает необходимость повышения экологической ответственности и вклада каждого гражданина в процветание страны. Мы гордимся нашими земляками, которые, обучаясь и трудясь в разных уголках страны, не забывают свои корни. Сегодняшний субботник — символ единства и общей ответственности», — сказал Нурдаулет Килыбай.

Аким отметил неоценимый вклад Абиша Кекилбайулы в развитие казахской литературы и культуры, а также его значимую роль в государственном деле, подчеркнув, что данный субботник направлен на воспитание молодёжи в духе трудолюбия и уважения к родной земле.

Студенты, в свою очередь, выразили благодарность руководству региона и отметили, что такие экологические акции укрепляют связь между поколениями и способствуют популяризации культурно-духовных ценностей страны.

Отметим, что субботник является частью серии экологических инициатив, реализуемых по всей стране. В Мангистауской области в настоящее время проходит 45-дневный челлендж «Таза Маңғыстау», цель которого — формирование экологической культуры и поддержка волонтёрского движения.

В этом году в регионе успешно завершилась общенациональная экологическая кампания «Таза Қазақстан», начатая по поручению Главы государства. В акции приняли участие более 122 тысяч человек, было высажено свыше 30 тысяч деревьев и вывезено около 35 тысяч тонн мусора.

 

3
6
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
зарабатывание очков репутации перед тем как свалить на повышение...
02.11.2025, 04:09
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Водителей начали наказывать по-новому: казахстанцы могут получить штраф, не нарушая правилаНовости Казахстана
21.10.2025, 07:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь