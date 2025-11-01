Нурдаулет Килыбай с молодёжью Мангистау провёл субботник в Астане

1 ноября, в субботу, на аллее, носящей имя выдающегося писателя, государственного и общественного деятеля Абиша Кекилбаева, с участием акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая и студентов из Мангистау, обучающихся в столичных вузах, прошёл экологический субботник, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В рамках акции участники убрали территорию аллеи, собрали опавшие листья и высадили молодые саженцы. Мероприятие прошло в тёплой и дружеской атмосфере; его цель — благоустройство общественных пространств и развитие экологической культуры.

Аким области остановился на значимости подобных инициатив, подчеркнув, что формирование культуры чистоты и бережного отношения к природе является одним из приоритетных направлений, обозначенных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

«Наш Президент Касым-Жомарт Кемелович Токаев постоянно подчеркивает необходимость повышения экологической ответственности и вклада каждого гражданина в процветание страны. Мы гордимся нашими земляками, которые, обучаясь и трудясь в разных уголках страны, не забывают свои корни. Сегодняшний субботник — символ единства и общей ответственности», — сказал Нурдаулет Килыбай.

Аким отметил неоценимый вклад Абиша Кекилбайулы в развитие казахской литературы и культуры, а также его значимую роль в государственном деле, подчеркнув, что данный субботник направлен на воспитание молодёжи в духе трудолюбия и уважения к родной земле.

Студенты, в свою очередь, выразили благодарность руководству региона и отметили, что такие экологические акции укрепляют связь между поколениями и способствуют популяризации культурно-духовных ценностей страны.

Отметим, что субботник является частью серии экологических инициатив, реализуемых по всей стране. В Мангистауской области в настоящее время проходит 45-дневный челлендж «Таза Маңғыстау», цель которого — формирование экологической культуры и поддержка волонтёрского движения.

В этом году в регионе успешно завершилась общенациональная экологическая кампания «Таза Қазақстан», начатая по поручению Главы государства. В акции приняли участие более 122 тысяч человек, было высажено свыше 30 тысяч деревьев и вывезено около 35 тысяч тонн мусора.