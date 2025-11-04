18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
528.31
608.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.11.2025, 21:17

Экономика, которая становится ближе к людям

Госинформзаказ 0 547

Рост ВВП Казахстана на 6,3% за семь месяцев 2025 года - это показатель, который звучит уверенно. Но цифры макроэкономики важны не сами по себе, а тем, как они отражаются на жизни людей, передает telegram-канал Tengenomika

Создано с помощью ИИ
Создано с помощью ИИ

За последние годы Казахстан стал мобильнее и активнее. Внутренний туризм вырос почти на 40% - с 6,6 до 10,5 миллиона человек, зарубежные поездки увеличились втрое - до 1,19 миллиона.
Объемы перевозок также растут: авиа - до 14,4 миллиона пассажиров, а спрос на такси увеличился на 35%.
Люди стали чаще ездить на такси. В 2018 году 54,3 млн. человек перевезено в качестве пассажиров на такси, в 2024 году - 73,3 млн. человек. Рост составил 35%.
Количество собственников имущества увеличилось с 3 854 000 в 2020 году до 4 983 200 - в 2024 году. То есть за 5 лет 1 129 000 человек купили квартиры.
Это означает, что у людей появились возможности чаще путешествовать и распоряжаться своими доходами свободнее.

Параллельно меняются повседневные привычки.
Казахстанцы стали питаться качественнее - растет потребление мяса и фруктов.
Для социально уязвимых категорий продовольственный набор расширен до 43 позиций против прежних 20 - это шаг в сторону снижения уязвимости и повышения продовольственной безопасности.
Изменяется и городская среда: газификация, освещение, благоустройство дворов, ремонт дорог. Особенно ощутимо это в регионах, где подобные улучшения долгое время были отложены. Это не просто инфраструктура - это база для нового качества жизни.
Рост ВВП - важный индикатор, но в центре внимания сегодня должен быть не количественный, а качественный рост: тот, что выражается в благополучии семей, уровне услуг, возможностях для образования, предпринимательства и доступа к инфраструктуре. Экономика должна становиться не просто больше, а ближе - к человеку, к его ежедневным потребностям и возможностям.

Экономический рост становится ощутимее в повседневной жизни - через транспорт, инфраструктуру и потребление. Но качественный рост - это не только цифры, а устойчивые условия для работы, образования и доступа к базовым услугам. Пока результаты заметны не везде, и фокус политики должен смещаться от «роста ради роста» к улучшению жизни людей.

0
2
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь