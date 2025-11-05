«45 дней для планеты»: как жители Мангистау меняют экологию своими привычками

Что может изменить один человек? Выключить свет в пустой комнате, выбрать душ вместо ванны, посадить дерево во дворе. Вроде как — мелочь. Но, если так поступят сотни людей, это уже движение. Именно из этой гипотезы в Мангистау родился экологический челлендж в рамках проекта «Тaza Mangystau», поддерживающий национальную инициативу «Тaza Qazaqstan», передает Lada.kz.

коллаж Lada.kz

Проект реализуется при поддержке управления информации и общественного развития Мангистауской области и общественной организации «Эко Мангистау». Его участники доказали, что даже простые привычки приносят ощутимые результаты: за первые 18 дней челленджа удалось сэкономить 23 тысячи литров воды — это 190 наполненных ванн.

Маленькие шаги — большие перемены

По словам директора «Эко Мангистау» Кирилла Осина, идея челленджа родилась из стремления показать, что изменения начинаются не сверху, а с каждого человека.

«Когда мы начали проект, никто не ожидал, что он так быстро распространится. Люди с энтузиазмом включились: перестали тратить лишнюю воду, сортируют мусор, сажают деревья. За 18 дней около сотни участников вовлекли в экодействия более 3 тысяч человек», — говорит Осин.

Он отмечает, что жители региона не только участвуют в акциях, но и сами придумывают инициативы. Одни устраивают «зелёные патрули», другие снимают обучающие видео о переработке отходов, третьи создают арт-объекты из вторсырья.

«Мангистау показывает всей стране, что чистая экология начинается с простых шагов. Маленькие привычки множества людей складываются в большие перемены», — добавляет Кирилл Осин.

Энергия студентов и сила идей

Активными участниками проекта стали студенты Мангистауского энергетического колледжа имени Н. Бекбосынова.

Коллектив учебного заведения - 23 преподавателя и 62 студента - каждый день проводят акции. Среди них:

«Зелёный патруль» — уборка прибрежных территорий, парков и ярмарочных площадок;

«Вторая жизнь вещей» — переработка крышек от пластиковых бутылок в ортопедические коврики;

«Посади комнатное растение» — озеленение учебных классов и общественных пространств.



«Мы сразу поддержали идею челленджа. Это не просто уборка мусора, это воспитание ответственности и нового мышления. Студенты учатся думать о последствиях каждого действия», — отмечают преподаватели колледжа.

Истории, которые вдохновляют

Житель Актау Азамат Байсупов участвует в проекте вместе с супругой. Они ведут блог, где рассказывают о привычках, которые помогают экономить ресурсы.

«Моя супрга первой предложила поучаствовать. Мы начали снимать видео, делиться идеями. Этот челлендж стал для нас возможностью не только вдохновлять других, но и самим закрепить полезные привычки», — говорит Азамат Байсупов.

Он считает, что экологическая культура в регионе только формируется, а инфраструктуры для переработки отходов пока не хватает.

«Именно поэтому такие акции, как «Тaza Маңғыстау», очень важны. Они дают стимул людям задуматься и начать действовать. Ведь чистота региона — это общая ответственность», — подчеркнул участник.

Молодёжь, которая верит в перемены

Среди участников есть и школьники. Ученицы восьмого класса Божена и Таис Божко выступают как команда «Sisters Bozhko». Девочки активно снимают видеоролики о сортировке мусора, заботе о животных и посадке растений.

«Всё, что мы показываем, — это наша реальная жизнь. Мы давно сортируем отходы, собираем крышечки, подкармливаем бездомных животных. Просто теперь об этом узнают другие», — рассказывают сёстры.

Девочки признаются, что их семья живёт по экопринципам: родители высаживают деревья, используют тканевые сумки и делают компост.

«Нам хочется, чтобы наш город стал зелёным и чистым. Надеемся, что наше поколение будет более осознанным», — делятся школьницы.

Экология начинается с нас

Каждый день челленджа приносит новые результаты — десятки кубометров сохранённой воды, киловатты сэкономленной энергии и сотни людей, которые уже не представляют жизнь без экологичных привычек.

Проект «Тaza Mangystau» доказывает: экология — это не акция, а стиль жизни.

«Мы не можем изменить климат, но можем изменить отношение. И именно это сейчас происходит в Мангистау», — подытожил Кирилл Осин.

Челлендж продолжается, каждый день участники отчитываются о новых результатах - сохранённой воде, киловаттах, чистых улицах, новых деревьях.

Мангистау показывает всей стране, что национальная идея «Тaza Qazaqstan» — это не лозунг, а новый образ жизни.

В рамках экологического челленджа, посвящённого сохранению природы Каспия, предусмотрено 6 призовых мест.

Индивидуальные номинации:

3 место — 400 000 тенге

2 место — 600 000 тенге

1 место — 1 000 000 тенге

Командные номинации:

3 место — 1 000 000 тенге

2 место — 1 500 000 тенге

1 место — 2 500 000 тенге

Напомним, ранее сообщалось об условиях участия в челлендже.