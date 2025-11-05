18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.94
602.79
6.45
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.11.2025, 17:12

В Мангистау начался международный молодежный форум

Госинформзаказ 0 958

Сегодня, 5 ноября, в городе Актау начал свою работу международный молодежный форум «Aktau Youth Forum». Форум объединил 150 молодых лидеров со всех регионов Казахстана, а также Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана и Турции, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В рамках форума сначала была организована выставка социальных и познавательных проектов, реализованных молодежью. На участие поступило порядка 60 заявок со всех регионов страны, из которых было отобрано 10 лучших проектов. Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай ознакомился с выставкой, познакомившись с  идеями и инициативами участников.

После выставки аким области принял участие в торжественной церемонии открытия форума, отметив, что сегодняшняя встреча является символом дружбы и сотрудничества.

«Сегодня на форуме собрались будущие лидеры, представители тюркоязычных братских стран. Это мероприятие — яркое воплощение стратегической политики Президента по поддержке молодежи. Вы — будущее мира. Каждый из вас имеет потенциал стать лучшим специалистом в своей сфере и принести пользу своей стране. Когда вы добьетесь больших успехов, не забывайте, что первые шаги начинались именно с форума «Aktau Youth Forum». Уверен, что сегодняшний форум станет площадкой дружбы и сотрудничества», — сказал Нурдаулет Килыбай.

Главная цель мероприятия — повысить духовный, интеллектуальный и социальный потенциал молодежи, развивать международное сотрудничество и способствовать эффективной реализации государственной молодежной политики.

Программа форума охватывает направления «Серпіліс», «Сана», «Саулық» и «Сауат». В рамках этих направлений будут организованы панельные сессии, семинары-практикумы, воркшопы, а также экскурсии по культурно-историческим объектам Мангистауской области. На форуме опытом с молодежью будут обмениваться Дана Нуржигит, Оркен Кенжебек, Нурлан Байжигитулы, Тимур Бектур, Дина Толепберген, Данияр Жигитбек, Айкерим Есенали и другие успешные спикеры в своих сферах.

Отметим, что международный молодежный форум «Aktau Youth Forum» продлится до 7 ноября. 

1
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь