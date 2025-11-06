На фестивале «Aktau Youth Forum» прошла сессия «Сауат»

На международном молодежном форуме «Aktau Youth Forum» в Актау прошла сессия «Сауат», посвящённая вопросам закона, порядка и правовой грамотности, сообщает Центр общественных коммуникаций.
В обсуждении приняли участие депутат Мажилиса Парламента РК Едил Жанбыршин, журналист Дана Нуржигит и адвокат Айбек Суюндуков. Участники говорили о повышении правовой культуры молодёжи, защите от сталкинга, соблюдении прав детей и профилактике игорной зависимости.
Сегодняшний форум имеет большое значение для молодёжи. Мы открыто обсудили с ними пути решения накопившихся общественных проблем. Молодые люди предложили конкретные идеи по защите своих прав и внесению изменений в законодательство. Уверен, что знания и идеи, полученные на форуме, они смогут реализовать на практике, - отметил Едил Жанбыршин.
Журналист Дана Нуржигит подчеркнула важность роли лидеров мнений, способных стать примером для молодёжи.
По итогам сессии я убедилась, что нашей молодёжи нужны лидеры, которые могут служить примером в правовом, духовном, образовательном и финансовом плане. Со своей стороны я намерена через качественный казахскоязычный контент вносить вклад в развитие общества и расширять кругозор молодёжи. Продвижение образа достойных личностей - основа моей профессиональной позиции, - сказала она.
Адвокат Айбек Суюндуков отметил рост интереса молодёжи к теме закона и правопорядка.
Сегодняшняя встреча показала высокий уровень активности молодых людей. Они задавали конкретные вопросы о незаконных действиях и искали пути их решения. Это свидетельствует о том, что правовая грамотность подрастающего поколения растёт, - подчеркнул он.
