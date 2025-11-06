На фестивале «Aktau Youth Forum» прошла сессия «Сауат»

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В обсуждении приняли участие депутат Мажилиса Парламента РК Едил Жанбыршин, журналист Дана Нуржигит и адвокат Айбек Суюндуков. Участники говорили о повышении правовой культуры молодёжи, защите от сталкинга, соблюдении прав детей и профилактике игорной зависимости.

Сегодняшний форум имеет большое значение для молодёжи. Мы открыто обсудили с ними пути решения накопившихся общественных проблем. Молодые люди предложили конкретные идеи по защите своих прав и внесению изменений в законодательство. Уверен, что знания и идеи, полученные на форуме, они смогут реализовать на практике, - отметил Едил Жанбыршин.

Журналист Дана Нуржигит подчеркнула важность роли лидеров мнений, способных стать примером для молодёжи.

По итогам сессии я убедилась, что нашей молодёжи нужны лидеры, которые могут служить примером в правовом, духовном, образовательном и финансовом плане. Со своей стороны я намерена через качественный казахскоязычный контент вносить вклад в развитие общества и расширять кругозор молодёжи. Продвижение образа достойных личностей - основа моей профессиональной позиции, - сказала она.

Адвокат Айбек Суюндуков отметил рост интереса молодёжи к теме закона и правопорядка.