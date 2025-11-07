18+
07.11.2025, 14:30

В Мангистау более 150 особенных детей получили шанс на улучшение качества жизни

Госинформзаказ 0 844

В Актау состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам уникального медицинского проекта для детей с особыми образовательными потребностями, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

По информации пресс-службы областного управления здравоохранения, в рамках благотворительного проекта более чем 150 детям проведено 153 инновационные операции, которые подарили им возможность начать новую жизнь.

Проект реализован по инициативе корпоративного фонда «BI-Жұлдызай» при поддержке строительной компании BI Group и управления здравоохранения Мангистауской области. Все операции прошли в областной многопрофильной детской больнице в рамках программы «Мүмкіндік».

Ведущие зарубежные врачи провели сложные бесплатные операции, направленные на восстановление моторных функций и улучшение качества жизни особенных детей. Хирургическое лечение проводилось по передовым методикам, применяемым в ведущих клиниках мира и не имеющим аналогов в регионе. После операций дети продолжают курс реабилитации и физиотерапии при поддержке управления здравоохранения.

Отмечается, что, помимо хирургического лечения, 365 детей получили консультации профессоров, а 110 казахстанских специалистов прошли обучение на 11 мастер-классах, организованных совместно с фондом.

Во время встречи состоялась церемония «Тұсау кесер» девятилетней девочки Амелии, перенёсшей 11 операций. Этот момент стал наглядным подтверждением реальных результатов медицинской помощи и вселил надежду во многих присутствующих.

На протяжении более 20 лет фонд «BI-Жұлдызай» способствует раскрытию потенциала особенных детей, их социальной адаптации через проекты в сферах инклюзии, медицины, спорта и творчества. Программа «Мүмкіндік» является крупнейшей медицинской инициативой фонда. Ежегодно благодаря этому проекту дети получают возможность сделать шаг к полноценной жизни.

3
0
0
