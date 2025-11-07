Нурдаулет Килыбай в Тупкараганском районе ознакомился с работой цеха по производству верблюжьего молока

Сегодня, 7 ноября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай прибыл с рабочей поездкой в Тупкараганский район, где ознакомился с деятельностью цеха по доению верблюдов ТОО «Қарағантүбек», расположенного в местности Кызылсыгыра.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Проект реализован в рамках поручений Главы государства по развитию сельского хозяйства и производству экологически чистой продукции.

В современно оснащенном цехе для доения верблюдов используется автоматизированная система. Всё оборудование произведено в Германии. Предприятие рассчитано на производство до 400 тонн верблюжьего молока в сутки. В настоящее время молоко получают от 100 верблюдов, в дальнейшем планируется увеличить их количество до 2000 голов.

Предприятие полностью обеспечено очищенной питьевой водой и возобновляемыми источниками энергии. Вода добывается из скважины глубиной 150 метров и проходит через систему фильтрации. Кроме того, необходимая электроэнергия вырабатывается с помощью солнечных панелей.

В ходе реализации проекта были трудоустроены 15 человек, а после полного запуска цеха на постоянной основе будут работать 10 сотрудников.

Глава региона отметил, что запуск нового цеха окажет положительное влияние на развитие экономики района и обеспечит местных жителей стабильной работой.