07.11.2025, 15:07

Нурдаулет Килыбай в Тупкараганском районе ознакомился с работой цеха по производству верблюжьего молока

Госинформзаказ 0 1 181

Сегодня, 7 ноября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай прибыл с рабочей поездкой в Тупкараганский район, где ознакомился с деятельностью цеха по доению верблюдов ТОО «Қарағантүбек», расположенного в местности Кызылсыгыра.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Проект реализован в рамках поручений Главы государства по развитию сельского хозяйства и производству экологически чистой продукции.

В современно оснащенном цехе для доения верблюдов используется автоматизированная система. Всё оборудование произведено в Германии. Предприятие рассчитано на производство до 400 тонн верблюжьего молока в сутки. В настоящее время молоко получают от 100 верблюдов, в дальнейшем планируется увеличить их количество до 2000 голов.

Предприятие полностью обеспечено очищенной питьевой водой и возобновляемыми источниками энергии. Вода добывается из скважины глубиной 150 метров и проходит через систему фильтрации. Кроме того, необходимая электроэнергия вырабатывается с помощью солнечных панелей.

В ходе реализации проекта были трудоустроены 15 человек, а после полного запуска цеха на постоянной основе будут работать 10 сотрудников.

Глава региона отметил, что запуск нового цеха окажет положительное влияние на развитие экономики района и обеспечит местных жителей стабильной работой.

Этот проект – важная инициатива, направленная на укрепление агропромышленного потенциала региона. Подобные предприятия объединяют сельское хозяйство с современными технологиями, открывают возможности для производства экологически чистой продукции. Самое главное – это новые перспективы и источник дохода для  жителей села, - подчеркнул аким области Нурдаулет Килыбай.

дорожник
дорожник
За полвека жизни на Мангышлаке так и не попробовал верблюжьего молока, да и к коровьему относился не очень. Зато любил молоко нашего молзавода в треугольных пакетах
07.11.2025, 12:02
