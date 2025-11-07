18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.02
607.55
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.11.2025, 17:56

В Мангистауской области пройдет 5-дневная обучающая программа для женщин «UMAY: Опыт перемен»

Госинформзаказ 0 557

С 17 по 21 ноября 2025 года в Актау состоится обучающая программа «UMAY: Опыт перемен», направленная на развитие лидерских качеств женщин.

Фото: instagram.com/umay_global/
Фото: instagram.com/umay_global/

Проект реализуется некоммерческой организацией «GUMOL» – Центром стратегических исследований в рамках государственного социального заказа Управления общественного развития Мангистауской области.

Цель проекта – повышение потенциала женщин, развитие их лидерских и предпринимательских навыков.

К участию приглашены женщины из социально уязвимых групп, многодетные матери, женщины с низким доходом, активистки и молодежь.

Программа охватывает 100 участниц, которые в течение пяти дней получат знания и практические навыки по направлениям:

  • государственный заказ;
  • основы бухгалтерского учета;
  • искусственный интеллект и мобильная журналистика;
  • коммуникации и личный бренд;
  • прикладное мастерство и развитие женского предпринимательства.

Занятия проведут опытные тренеры республиканского и регионального уровня. Формат обучения – интерактивный, включает практические задания, групповую работу и обмен опытом.

По завершении программы состоится торжественная церемония вручения сертификатов участницам.

Сроки проведения: 17-21 ноября 2025 года.

Место проведения: Актау, Университет им. Ш. Есенова.

Проект реализуется при поддержке Управления общественного развития Мангистауской области.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к координатору проекта Жибек Умбеталиевой, тел.: +7 701 544 06 00.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь