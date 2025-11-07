В Мангистауской области пройдет 5-дневная обучающая программа для женщин «UMAY: Опыт перемен»

С 17 по 21 ноября 2025 года в Актау состоится обучающая программа «UMAY: Опыт перемен», направленная на развитие лидерских качеств женщин.

Фото: instagram.com/umay_global/

Проект реализуется некоммерческой организацией «GUMOL» – Центром стратегических исследований в рамках государственного социального заказа Управления общественного развития Мангистауской области.

Цель проекта – повышение потенциала женщин, развитие их лидерских и предпринимательских навыков.

К участию приглашены женщины из социально уязвимых групп, многодетные матери, женщины с низким доходом, активистки и молодежь.

Программа охватывает 100 участниц, которые в течение пяти дней получат знания и практические навыки по направлениям:

государственный заказ;

основы бухгалтерского учета;

искусственный интеллект и мобильная журналистика;

коммуникации и личный бренд;

прикладное мастерство и развитие женского предпринимательства.

Занятия проведут опытные тренеры республиканского и регионального уровня. Формат обучения – интерактивный, включает практические задания, групповую работу и обмен опытом.

По завершении программы состоится торжественная церемония вручения сертификатов участницам.

Сроки проведения: 17-21 ноября 2025 года.

Место проведения: Актау, Университет им. Ш. Есенова.

Проект реализуется при поддержке Управления общественного развития Мангистауской области.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к координатору проекта Жибек Умбеталиевой, тел.: +7 701 544 06 00.