В Мангистау прошла церемония награждения участников проекта «Көшбасшылар керуені»

В Актау состоялась церемония награждения участников обучающего тренинга «Көшбасшылар керуені», предназначенного для членов общественных советов и представителей гражданского сектора. Проект реализован в рамках государственного социального заказа управления информации и общественного развития региона и объединением юридических лиц «Гражданский Альянс Мангистауской области», сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В рамках проекта 50 участников прошли обучение по пяти модулям: финансовая грамотность, правовая грамотность, коммуникативные навыки и ораторское мастерство, а также формирование личного бренда. Каждый модуль проводили эксперты из разных регионов страны.

По итогам пятидневного тренинга все 50 участников были награждены сертификатами. Кроме того, 15 лучших участников отправятся в Астану для обмена опытом.