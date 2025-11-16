В Мангистау в рамках Года рабочих профессий прошла интеллектуальная игра-квиз

Квиз был направлен на повышение престижа рабочих специальностей и вклад в развитие человеческого капитала региона. В мероприятии приняли участие сотрудники 13 предприятий области, которые выполняли различные интеллектуальные задания, оценивающие знания, логику, внимательность, общую эрудицию и командное взаимодействие.

Цель квиза – подчеркнуть важность рабочих профессий и показать, что за каждым производственным процессом стоят компетентные, умные и инициативные люди. Мы стремимся создать площадку, где рабочие специалисты могут проявить свои знания, логику, командную сплочённость и интеллектуальный потенциал. Это не просто игра – это мероприятие, направленное на повышение престижа рабочих специальностей и укрепление уважения к тем, кто ежедневно обеспечивает стабильное развитие нашего региона, - отметил организатор, директор организации «Эко Мангистау» Кирилл Осин.