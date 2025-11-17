18+
17.11.2025, 17:05

В Мангистау стартовал тренинг по развитию лидерских качеств женщин

Госинформзаказ 0 949

С 17 по 21 ноября в Актау в рамках социального заказа регионального управления по информации и общественному развитию проходит пятидневный тренинг «UMAY: Өзгеріс тәжірибесі», направленный на развитие лидерских качеств женщин, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Цель проекта - повышение потенциала женщин, развитие лидерских и предпринимательских навыков. Организатором мероприятия выступил некоммерческий стратегический исследовательский центр «GUMOL». В тренинге участвуют 100 женщин из социально уязвимых групп, многодетные матери, женщины с низким доходом, активистки и молодёжь. Участницы получают знания по направлениям личностного и профессионального развития. На церемонии открытия руководитель управления информации и общественного развития Мангистауской области Гульмира Балгожаева отметила важность и основные направления тренинга.

 Содержание программы включает актуальные темы, соответствующие современным требованиям. В рамках тренинга участницы изучат особенности освоения государственного заказа, основы бухгалтерского учёта, возможности искусственного интеллекта, коммуникацию и создание личного бренда, а также получат обширные знания и практические навыки по направлению «швейное дело». Каждое направление ведут опытные республиканские и региональные эксперты. По завершении тренинга участницам будут вручены сертификаты, - сказала Гульмира Балгожаева.

Одна из участниц проекта, Айгерим Асмаганбетова, проходит обучение по направлению бухгалтерского учёта.

Об этом проекте я узнала из Instagram. Было несколько направлений, но мне было интересно бухгалтерское дело, поэтому выбрала именно его. В этой сфере есть возможность работать из дома. Можно сказать, это первый шаг в освоении профессии. Спикер подробно всё объясняет. Благодарю организаторов, - поделилась Айгерим Асмаганбетова.

Отметим, что полная информация о тренинге публикуется на Instagram-странице @umay.biz.

1
2
0
