В Мангистау продолжается обучение, направленное на развитие потенциала женщин

В Мангистауской области продолжается обучение по программе «UMAY: өзгеріс тәжірибесі». В третий день тренинга участницы, изучающие бухгалтерский учет, освоили расчёт заработной платы, виды налогов, а также порядок начисления отпускных и компенсаций, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Иллюстративное фото: Pixabay

Полученные знания способствуют повышению финансовой грамотности и помогают женщинам в будущем открыть собственный бизнес или устроиться на работу. Занятия проходили с практическими заданиями, каждая участница выполняла расчёты самостоятельно с помощью Excel.

На уроках шитья женщины научились уверенно работать на швейной машине, соединять детали, обрабатывать срезы и выполнять аккуратную отделку. Участницы уже начали создавать первые изделия, воплощая свои идеи. По их словам, эти занятия дали им не только навыки, но и уверенность в себе.

Особое внимание в третий день уделялось развитию личного бренда. Женщины определяли свои ценности, изучали правила эффективного общения с аудиторией, выявляли профессиональные особенности и понимали значимость репутации в социальных сетях. По словам тренера Айым Джекеновой, «Личный бренд – это не цель, а сила, которая помогает человеку достигать своих целей». После занятия многие участницы начали по-новому видеть свои возможности и строить планы на будущее.

В направлении «Государственные закупки и тендеры» участницы узнали о процессе государственных закупок, требованиях к поставщикам, анализе технической спецификации и порядке подачи заявок. Ранее сложный процесс тендеров оказался доступным, и женщины поняли, что у них есть реальные возможности для развития собственного бизнеса.

На занятиях по цифровым технологиям участницы познакомились с возможностями искусственного интеллекта, научились применять его для подготовки контента, обработки текстов и автоматизации бизнес-документов. Несмотря на то, что многие работали с ИИ впервые, к концу тренинга они освоили инструменты на практическом уровне.

— Программа «UMAY» дала мне новые возможности. Когда я начала шить своё первое изделие на швейной машине, я испытала радость, которую давно не ощущала. Уверенность в себе значительно выросла, - делится впечатлениями одна из участниц тренинга.