20.11.2025, 17:37

Развитие, инвестиции, рабочие места – в Мангистауской области реализуются инициативы Президента

Госинформзаказ 0 505

В Мангистауской области начата реализация поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева о расширении поддержки предпринимательства. В ходе рабочей поездки в регион, которая прошла в апреле текущего года, Президент поручил увеличить объем финансирования АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» для реализации инвестиционных проектов в промышленности, туризме и агропромышленном комплексе в рамках программ субсидирования займов.

В соответствии с данным поручением акимат области ведет активную работу по внедрению механизмов льготного кредитования, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

В частности, предусмотрено предоставление кредитов субъектам малого и среднего бизнеса на сумму до 200 млн тенге с годовой процентной ставкой 12,6% для заемщиков. Программа направлена на стимулирование предпринимательской активности в приоритетных секторах экономики – промышленности, транспорте и логистике, туризме, образовании и здравоохранении.

Кроме того, для поддержки проектов в сфере промышленности и туризма запущена программа «Өрлеу», общим объемом финансирования 750 млрд тенге. Из них 300 млрд тенге выделяются за счет фонда «Даму», а 450 млрд тенге – в виде софинансирования со стороны банков второго уровня.

Программа «Өрлеу» позволит предпринимателям получать долгосрочные и доступные кредиты, что будет способствовать открытию новых производств, увеличению экспортного потенциала и диверсификации экономики региона.

Параллельно реализуется программа кредитования проектов в агропромышленном комплексе. Она направлена на открытие и расширение молочно-товарных ферм, мясных птицефабрик, предприятий животноводства, хранилищ для овощей и фруктов, а также промышленных теплиц. Максимальная сумма кредита по одному проекту составляет до 5 млрд тенге.

Внедрение новых финансовых инструментов позволит предпринимателям реализовывать долгосрочные бизнес-проекты, увеличивать объемы производства и создавать новые рабочие места, что положительно отразится на социально-экономическом развитии региона.

1
0
0
