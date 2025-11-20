Тобанияз Әлниязұлы – оставивший неизгладимый след в истории Мангистау

В общественно-политической истории Мангистауской области Тобанияз Әлниязұлы занимает особое место. Он – выдающийся общественный деятель, би-шешен (в казахской традиции «би» означает судья или мудрый советник, а «шешен» – красноречивый оратор), внесший значительный вклад в сохранение единства народа, в защиту его независимости и спокойствия.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Тобанияз Әлниязұлы родился в 1875 году. С ранних лет он проявил себя как справедливый и мудрый посредник, принимал участие в урегулировании различных споров среди населения. Его авторитет как справедливого би способствовал укреплению согласия между казахскими родами.

В сложный политический период начала XX века он активно защищал интересы народа и трудился ради сохранения его свободы. В 1917-ф1918 годах принимал участие в общественном управлении Мангистауского уезда, содействовал защите прав местных жителей. Он поддерживал инициативы, направленные на улучшение социального положения населения, укрепление мира и стабильности в регионе.

В 1920 году Тобанияз Әлниязұлы был избран руководителем Мангистауского региона и уделял особое внимание укреплению порядка и единства в обществе. В период его руководства общественные вопросы широко обсуждались, а важные решения принимались с учётом мнения народа.

Будучи символом справедливости, решительности и преданности национальным интересам своего времени, Тобанияз Әлниязұлы всегда отстаивал целостность земли и государства. Его благородная жизнь, мужество и служение народу навсегда останутся в памяти молодого поколения.