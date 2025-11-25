В Мангистау состоится церемония закрытия года «Актау – культурная столица тюркского мира»

28 ноября в Актау пройдёт церемония закрытия года «Актау – культурная столица тюркского мира». Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель областного управления культуры, развития языков и архивного дела Нуртас Сали.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

По словам спикера, на торжественное закрытие ожидается участие министров культуры стран — членов ТЮРКСОЙ, руководителей международных организаций тюркских государств, а также известных деятелей культуры и международных экспертов.

«В рамках программы 26 ноября состоится заседание экспертов организации ТЮРКСОЙ. А 28 ноября пройдёт 42-е заседание Постоянного совета международной организации тюркской культуры. В церемонии закрытия примут участие более 100 творческих коллективов из Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Туркменистана, а также казахстанские артисты. В ходе мероприятия официальной делегации Республики Узбекистан будет передана эстафета «Культурной столицы тюркского мира»», — сообщил Нуртас Сали.

Также в рамках программы будет организован праздничный концерт.