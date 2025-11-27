Заседание регионального инвестиционного штаба прошло в Мангистауской области

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Глава государства в своём Послании народу Казахстана от 8 сентября текущего года особо отметил, что привлечение инвестиций является одной из первоочередных задач, требующей внедрения новых и более эффективных подходов. В соответствии с поручением Президента, в Мангистауской области был создан Региональный инвестиционный штаб, направленный на повышение координации и контроля деятельности местных исполнительных органов по вопросам качественной и результативной поддержки инвесторов.

В сегодняшнем заседании приняли участие представители заинтересованных государственных органов, акимы городов и районов, представители областной прокуратуры, квазигосударственных организаций, а также инициаторы инвестиционных проектов.

В ходе совещания по поручению акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбай обсуждались ключевые механизмы совершенствования процессов сопровождения инвестиционных проектов. Особое внимание было уделено повышению качества взаимодействия с инвесторами, укреплению обратной связи и ускорению процедур рассмотрения возникающих вопросов.

С начала текущего года в регионе реализованы 17 инвестиционных проектов общей стоимостью около 230 млрд тенге. До конца года планируется запуск ещё 5 проектов на общую сумму 38 млрд тенге.

Выступая перед участниками заседания, первый заместитель акима области Асхат Оралов подчеркнул важность дальнейшего совершенствования инвестиционной политики региона: