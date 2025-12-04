В Мангистау в рамках экологической акции «Таза Казахстан» прошёл интеллектуальный конкурс

В Мангистауской области продолжаются мероприятия в рамках республиканской экологической акции «Таза Казахстан». В поддержку инициативы Молодёжный ресурсный центр Мунайлинского района организовал интеллектуальный конкурс в формате Quiz. В нём приняли участие молодёжь, госслужащие и активные жители района, передаёт otpannews.kz .

Фото с сайта otpannews.kz.

Цель мероприятия — повышение экологической грамотности среди молодёжи, укрепление ответственности за охрану природы и популяризация экологических привычек.

В ходе конкурса участникам были заданы вопросы по темам охраны окружающей среды, раздельного сбора отходов, экологической культуры, экосистемы Каспийского моря и природных особенностей региона. Также были представлены познавательные материалы, направленные на углубление экологических знаний.

Quiz состоял из нескольких этапов. Команды выполняли задания, посвящённые природным богатствам Мангистау и экологическим проблемам региона. Участники также представили свои мини-проекты, направленные на улучшение экологической ситуации. Лучшие идеи в дальнейшем будут реализованы совместно с районными волонтёрами.

В рамках мероприятия прошёл обмен опытом с экоактивистами, а также организованы мастер-классы по охране окружающей среды. По итогам игры первое место заняла команда «Батыс Майданында өзгеріс жоқ». Второе место досталось команде «RUH», третье — команде «505».

Активным участникам вручены сертификаты, а победителям — специальные награды и подарки.

Мероприятие прошло при поддержке акимата Мунайлинского района, Молодёжного ресурсного центра и районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Акция является частью инициативы «Таза Казахстан», направленной на улучшение экологической ситуации в регионе.