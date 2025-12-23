За последние три года в Мангистаускую область привлечено около 3 трлн тенге инвестиций

В текущем году в регионе были запущены 19 инвестиционных проектов общей стоимостью 235 млрд тенге, в результате чего создано 612 новых рабочих мест. Об этом сообщил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на брифинге в СЦК, передает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

За последние три года в регион привлечено около 3 трлн тенге инвестиций. Объём прямых иностранных инвестиций достиг 3 млрд долларов США. В период с 2026 по 2032 годы в регионе планируется реализовать 55 инвестиционных проектов в различных отраслях экономики общей стоимостью свыше 10 трлн тенге, что позволит создать 8,8 тысячи новых рабочих мест. В их числе: обрабатывающая промышленность - 19 проектов, туризм - 9 проектов, транспорт и складирование - 7 проектов, торговля - 4 проекта, другие направления - 16 проектов.

«Среди наиболее значимых проектов можно отметить инициативу турецкой компании YDA Holding по строительству мультимодального логистического и авиационного хаба на базе аэропорта Актау, а также проект по возведению аммиачно-карбамидного комплекса. После ввода хаба в эксплуатацию планируется увеличить пассажиропоток до 2,5 млн человек в год и нарастить объём грузоперевозок до 100 тысяч тонн в год. В рамках второго проекта будет производиться 1,7 млн тонн химической продукции ежегодно», - отметил Нурдаулет Килыбай.

Глава региона подчеркнул, что работа по созданию максимально благоприятных условий для инвесторов и приданию нового импульса экономическому развитию области будет продолжена.



