Нурдаулет Килыбай: В Мангистау решён вопрос дефицита питьевой воды

В Мангистауской области в рамках развития инженерной инфраструктуры реализован ряд важных проектов, в результате чего решена одна из самых актуальных проблем - дефицит питьевой воды. Об этом сообщил аким области Нурдаулет Килыбай на брифинге в СЦК, передаёт пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

По словам акима, для устранения дефицита питьевой воды, который на протяжении нескольких лет оставался проблемой в регионе, в Актау была запущена вторая очередь опреснительного завода «Каспий», благодаря чему его мощность увеличилась с 20 до 40 тысяч кубометров в сутки.

Также на территории МАЭК введена в эксплуатацию опреснительная установка мощностью 6 тысяч кубометров в сутки. В городах Кендерли и Форт-Шевченко, селе Курык запущены новые объекты по опреснению морской воды. В результате в текущем году в области не зафиксировано дефицита питьевой воды.

Для окончательного решения данного вопроса до 2028 года планируется реализация трёх крупных проектов общей стоимостью 114 млрд тенге. В их числе - увеличение мощности завода «Каспий» до 100 тысяч кубометров в сутки, а также строительство на базе МАЭК станции обратного осмоса и установки по опреснению воды.



