22.02.2026, 12:30

Житель Актау о новой Конституции: Время требует обновления и единства

Госинформзаказ 0 496

В преддверии референдума о новой Конституции РК, проведение которого запланировано на 15 марта 2026 года, жители Мангистау активно участвуют в обсуждении необходимости пересмотра основного документа и делятся своим мнением.

Каржаубай Аккулов
Каржаубай Аккулов

Житель Мангистауской области Каржаубай Аккулов убеждён, что Конституция как фундамент правовой системы государства не может оставаться неизменной, если меняется само общество. По его мнению, основной закон должен совершенствоваться в соответствии с требованиями времени, отражая современные реалии, общественные запросы и стратегические цели развития страны.

Он считает, что предстоящий референдум является закономерным и необходимым продолжением процесса обновления. По словам Каржаубая Аккулова, участие граждан в обсуждении и принятии таких решений способствует формированию зрелого гражданского общества и усиливает доверие к государственным институтам.

«Я не останусь в стороне от этого важного шага. В новой Конституции особое внимание уделено балансу между государством и обществом, ответственности ветвей власти и правовой защите граждан. Это не просто изменение норм - это обновление философии государственного управления. Каждый голос - это конкретное решение, направленное на будущее страны. Стабильность и развитие не приходят сами по себе - они являются результатом общей ответственности. Поэтому я приму участие в референдуме и выражу свою гражданскую позицию», - говорит Каржаубай Аккулов.

1
14
0
