Житель Актау о новой Конституции: Время требует обновления и единства

В преддверии референдума о новой Конституции РК, проведение которого запланировано на 15 марта 2026 года, жители Мангистау активно участвуют в обсуждении необходимости пересмотра основного документа и делятся своим мнением.

Каржаубай Аккулов

Житель Мангистауской области Каржаубай Аккулов убеждён, что Конституция как фундамент правовой системы государства не может оставаться неизменной, если меняется само общество. По его мнению, основной закон должен совершенствоваться в соответствии с требованиями времени, отражая современные реалии, общественные запросы и стратегические цели развития страны.

Он считает, что предстоящий референдум является закономерным и необходимым продолжением процесса обновления. По словам Каржаубая Аккулова, участие граждан в обсуждении и принятии таких решений способствует формированию зрелого гражданского общества и усиливает доверие к государственным институтам.