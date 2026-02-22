Новая философия Конституции: интересы человека — на первом месте

Бекзат Жусупов

Бекзат Жусупов, как гражданин Казахстана, также собирается выразить гражданскую позицию, придя на участок референдума. Он рассказал, почему пришло время внести изменения в основной закон:

«С каждым годом обновляются не только техника и технологии — меняются человек и общество. А это значит, что меняется и мировоззрение. Недаром говорят: „У традиции есть и прогрессивное, и устаревшее“. Со временем мы переосмысливаем даже те принципы, которые долгие годы воспринимались как незыблемые. В таком случае логично, что и главный свод правил государства — Конституция — должен меняться в соответствии с требованиями времени. Безусловно, Основной закон — это не документ, который переписывают ежегодно. Однако во всём мире конституционные реформы в среднем проводятся раз в 15–16 лет. К примеру, Норвегия внесла в свою Конституцию около 200 изменений, США — 27 поправок. Германия изменила около 100 статей, Франция с 1999 года корректировала Конституцию 10 раз, Бельгия с 1994 года — 12 раз, Австрия с 1991 года — 7 раз. Среди стран СНГ на сегодняшний день рекордсменом по количеству изменений является Казахстан. Однако нынешняя реформа отличается от предыдущих».

Как подчеркнул замакима города Актау, комиссия по конституционной реформе несколько дней работала без перерыва.

«Изменения и дополнения затронули все разделы Основного закона — обсуждалось внесение поправок в 77 статей. Заседания транслировались в прямом эфире. До этого для сбора предложений и мнений граждан на порталах e-Otinish и eGov был открыт специальный раздел „Парламентская реформа“, где свои позиции выразили семь партий и ведущие политические институты. Институт парламентаризма систематизировал около двух тысяч предложений. Итогом работы стал проект Конституции, опубликованный в СМИ. С ним может ознакомиться каждый гражданин Казахстана. Превратить свои права в реально защищаемую ценность — в руках каждого!»

Референдум состоится 15 марта 2026 года, и Бекзат Жусупов призвал мангистаусцев проявить гражданскую позицию и сходить на участки.