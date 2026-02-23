18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.33
586.7
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.02.2026, 18:58

Молодежь из всех регионов страны принимает активное участие в информационной кампании

Госинформзаказ 0 351

Активисты Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» ведут масштабную разъяснительную работу в регионах страны. Старт кампании был дан в Астане, после чего мероприятия продолжились в Караганде, Костанае, Павлодаре, Северо-Казахстанской области и Шымкенте. Активисты размещают агитационные плакаты в специально отведенных местах и распространяют среди жителей информационные материалы. 

Фото: referendum2026.kz
Фото: referendum2026.kz

Параллельно представители Коалиции проводят встречи и консультации по всей республике, разъясняя положения проекта новой Конституции и значение предстоящего референдума.

Член филиала Коалиции, заместитель председателя молодежного крыла «Жастар Рухы» Ержан Хамитов отметил, что в кампании задействована молодежь из всех регионов страны.

С началом работы коалиции в трех городах республиканского значения и 17 областях были сформированы филиалы, при которых активно включились волонтеры. Сегодня молодежь распространяет информационные материалы в офлайн-формате, разъясняет гражданам содержание новой Конституции и значимость референдума, который состоится 15 марта. Одновременно ведется системная работа в социальных сетях, что позволяет охватить широкую аудиторию. Наша задача – донести до общества суть и значение предстоящей политической кампании, - подчеркнул он. 

По информации организаторов, мероприятия проходят не только в областных и городских центрах, но и в районах и сельских населенных пунктах. В ближайшее время планируется проведение акции «От двери к двери», в рамках которой гражданам будут даны разъяснения и предоставлены дополнительные материалы.

Кроме того, в регионах организуются встречи с трудовыми коллективами, экспертным сообществом и жителями для открытого обсуждения предлагаемых изменений.

В Коалицию вошли ведущие общественно-политические силы страны, включая политические партии и их региональные структуры, общественные объединения, депутатов Парламента и маслихатов, представителей научного и экспертного сообщества, деятелей культуры и спорта, профсоюзы, отраслевые объединения и молодежные организации.

Работа по информированию населения продолжается. Основная цель – обеспечить открытый диалог и создать условия для осознанного участия граждан в предстоящем референдуме.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь