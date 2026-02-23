Молодежь из всех регионов страны принимает активное участие в информационной кампании

Активисты Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» ведут масштабную разъяснительную работу в регионах страны. Старт кампании был дан в Астане, после чего мероприятия продолжились в Караганде, Костанае, Павлодаре, Северо-Казахстанской области и Шымкенте. Активисты размещают агитационные плакаты в специально отведенных местах и распространяют среди жителей информационные материалы.

Фото: referendum2026.kz

Параллельно представители Коалиции проводят встречи и консультации по всей республике, разъясняя положения проекта новой Конституции и значение предстоящего референдума.

Член филиала Коалиции, заместитель председателя молодежного крыла «Жастар Рухы» Ержан Хамитов отметил, что в кампании задействована молодежь из всех регионов страны.

С началом работы коалиции в трех городах республиканского значения и 17 областях были сформированы филиалы, при которых активно включились волонтеры. Сегодня молодежь распространяет информационные материалы в офлайн-формате, разъясняет гражданам содержание новой Конституции и значимость референдума, который состоится 15 марта. Одновременно ведется системная работа в социальных сетях, что позволяет охватить широкую аудиторию. Наша задача – донести до общества суть и значение предстоящей политической кампании, - подчеркнул он.

По информации организаторов, мероприятия проходят не только в областных и городских центрах, но и в районах и сельских населенных пунктах. В ближайшее время планируется проведение акции «От двери к двери», в рамках которой гражданам будут даны разъяснения и предоставлены дополнительные материалы.

Кроме того, в регионах организуются встречи с трудовыми коллективами, экспертным сообществом и жителями для открытого обсуждения предлагаемых изменений.

В Коалицию вошли ведущие общественно-политические силы страны, включая политические партии и их региональные структуры, общественные объединения, депутатов Парламента и маслихатов, представителей научного и экспертного сообщества, деятелей культуры и спорта, профсоюзы, отраслевые объединения и молодежные организации.

Работа по информированию населения продолжается. Основная цель – обеспечить открытый диалог и создать условия для осознанного участия граждан в предстоящем референдуме.