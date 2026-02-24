18+
24.02.2026, 14:48

Участие в референдуме – это наш гражданский долг

Госинформзаказ 0 348

Жители Мангистауской области продолжают делиться своим видением планируемых общественно-политических изменений в жизни страны. Они отмечают главное – важность проявления волеизъявления походом на избирательный участок 15 марта в день референдума по новой Конституции РК.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Гражданам важно прийти на избирательный участок и выразить свое мнение по новой Конституции, потому что именно Основной закон определяет, по каким правилам будет развиваться страна в будущем. Конституция закрепляет права и свободы человека, принципы работы государственных органов. Участие в голосовании – это реальная возможность повлиять на будущее государства. Каждый голос отражает позицию общества и формирует легитимность принимаемых решений. Чем выше гражданская активность, тем более устойчивыми и признанными становятся результаты волеизъявления. Кроме того, участие в референдуме – это проявление ответственности за судьбу своей страны, за условия жизни будущих поколений. Гражданская позиция начинается с личного выбора. Придя на участок, человек подтверждает, что ему небезразлично, по каким принципам будет строиться дальнейшее развитие государства и общества, - говорит бухгалтер по ведению и анализу учета тепловой энергии отдела бухгалтерского учета теплоснабжающего предприятия «МКК Өзен жылу» Роза Булекбаева.

Всех казахстанцев призывают прийти на участки и проявить гражданскую позицию, опустив заполненный бланк в урну для голосования.

Комментарии

2 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
Если только "против".
24.02.2026, 18:33
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Агитация мощная идёт.
24.02.2026, 10:58
