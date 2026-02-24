Участие в референдуме – это наш гражданский долг

Гражданам важно прийти на избирательный участок и выразить свое мнение по новой Конституции, потому что именно Основной закон определяет, по каким правилам будет развиваться страна в будущем. Конституция закрепляет права и свободы человека, принципы работы государственных органов. Участие в голосовании – это реальная возможность повлиять на будущее государства. Каждый голос отражает позицию общества и формирует легитимность принимаемых решений. Чем выше гражданская активность, тем более устойчивыми и признанными становятся результаты волеизъявления. Кроме того, участие в референдуме – это проявление ответственности за судьбу своей страны, за условия жизни будущих поколений. Гражданская позиция начинается с личного выбора. Придя на участок, человек подтверждает, что ему небезразлично, по каким принципам будет строиться дальнейшее развитие государства и общества, - говорит бухгалтер по ведению и анализу учета тепловой энергии отдела бухгалтерского учета теплоснабжающего предприятия «МКК Өзен жылу» Роза Булекбаева.