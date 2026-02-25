Конституция – это основа и фундамент государства

Депутат Сената Парламента РК Бекбол Орынбасаров отметил: при разработке основного документа страны законодатели исходили из цели, чтобы Конституция была близка к народу, отражал интересы и чаяния граждан, исходил от самого народа и принимался с его одобрения.

«Вы и сами хорошо понимаете, какое значение имеет Конституция. Конституция - это главный документ государства, его основа и фундамент. Прежде всего, Конституция обеспечивает верховенство права. Все законы и нормативные акты принимаются на ее основе и не могут ей противоречить. Это создает правовую определенность и стабильность, которые необходимы как для граждан, так и для бизнеса и государственных институтов. Тридцать лет мы жили по прежней Конституции, а теперь принимается новая редакция. Гражданский долг каждого казахстанца – выразить свое мнение путем голосования в день референдума», - сказал Бекбол Орынбасаров.