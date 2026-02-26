Какова связь национальной идентичности и правового государства?

Фото ЦОК региона

Национальная идентичность в конституционном контексте выражается через утверждение суверенитета, территориальной целостности, унитарного характера государства, государственного языка, исторической преемственности и общих ценностей. Подчеркивается роль народа Казахстана как единственного источника государственной власти.

Тем самым закрепляется идея политической нации, объединенной общей судьбой, историей и ответственностью за будущее страны. Это формирует символический и ценностный каркас государственности.

В то же время правовое государство предполагает верховенство закона, приоритет прав и свобод человека, равенство всех перед законом, независимость суда и систему сдержек и противовесов. Новая редакция Конституции усиливает институциональные гарантии этих принципов через перераспределение полномочий, расширение механизмов парламентского и общественного контроля, укрепление статуса Конституционного Суда и повышение роли представительных органов. Таким образом, государственная власть становится более ограниченной правом и более подотчетной обществу.

Связь между национальной идентичностью и правовым государством проявляется в том, что ценности, составляющие основу идентичности, получают юридическое закрепление и защиту. Национальное единство, гражданское равенство, социальная справедливость и уважение к правам человека становятся не только декларациями, но и правовыми нормами, обязательными для всех.

Правовое государство превращает культурные и исторические ориентиры в юридически обеспеченные принципы.

Одновременно именно правовое государство создает условия для устойчивого развития национальной идентичности. Когда гарантированы права и свободы, обеспечена равная защита всех граждан вне зависимости от происхождения, языка или убеждений, формируется инклюзивная модель нации, основанная на гражданской солидарности. Это особенно важно для многонационального общества, где единство строится не на этнической однородности, а на общих правовых и конституционных ценностях.

Таким образом, новая Конституция демонстрирует взаимосвязь: национальная идентичность задает ценностную основу государства, а правовое государство обеспечивает ее реализацию и защиту. Их единство формирует устойчивую модель развития, в которой государственность опирается одновременно на историческое самосознание и на современный принцип верховенства права.