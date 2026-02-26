18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.26
590.38
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.02.2026, 16:20

Какова связь национальной идентичности и правового государства?

Госинформзаказ 0 280

Связь национальной идентичности и правового государства в тексте новой Конституции Республики Казахстан прослеживается через сочетание ценностных ориентиров и институциональных гарантий. Конституция формирует не только систему органов власти и механизмов их взаимодействия, но и закрепляет представление о том, на каких принципах строится совместная жизнь общества.

Фото ЦОК региона
Фото ЦОК региона

Национальная идентичность в конституционном контексте выражается через утверждение суверенитета, территориальной целостности, унитарного характера государства, государственного языка, исторической преемственности и общих ценностей. Подчеркивается роль народа Казахстана как единственного источника государственной власти.
Тем самым закрепляется идея политической нации, объединенной общей судьбой, историей и ответственностью за будущее страны. Это формирует символический и ценностный каркас государственности.
В то же время правовое государство предполагает верховенство закона, приоритет прав и свобод человека, равенство всех перед законом, независимость суда и систему сдержек и противовесов. Новая редакция Конституции усиливает институциональные гарантии этих принципов через перераспределение полномочий, расширение механизмов парламентского и общественного контроля, укрепление статуса Конституционного Суда и повышение роли представительных органов. Таким образом, государственная власть становится более ограниченной правом и более подотчетной обществу.
Связь между национальной идентичностью и правовым государством проявляется в том, что ценности, составляющие основу идентичности, получают юридическое закрепление и защиту. Национальное единство, гражданское равенство, социальная справедливость и уважение к правам человека становятся не только декларациями, но и правовыми нормами, обязательными для всех.
Правовое государство превращает культурные и исторические ориентиры в юридически обеспеченные принципы.
Одновременно именно правовое государство создает условия для устойчивого развития национальной идентичности. Когда гарантированы права и свободы, обеспечена равная защита всех граждан вне зависимости от происхождения, языка или убеждений, формируется инклюзивная модель нации, основанная на гражданской солидарности. Это особенно важно для многонационального общества, где единство строится не на этнической однородности, а на общих правовых и конституционных ценностях.
Таким образом, новая Конституция демонстрирует взаимосвязь: национальная идентичность задает ценностную основу государства, а правовое государство обеспечивает ее реализацию и защиту. Их единство формирует устойчивую модель развития, в которой государственность опирается одновременно на историческое самосознание и на современный принцип верховенства права.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь