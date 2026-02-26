Нефтяники Мангистауской области поддерживают новую Конституцию

фото ЦОК Мангистауской области

На предприятиях трудятся десятки тысяч специалистов, которые ежедневно обеспечивают стабильную добычу нефти и газа, внося значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли и укрепление экономики Казахстана. Слаженная работа коллективов способствует обеспечению энергетической безопасности и социально-экономическому развитию региона.

Руководители и представители трудовых коллективов отметили важность проводимых конституционных изменений и их стратегическое значение для дальнейшего развития государства.

«Мы выступаем за будущее нашей страны, за стабильность, единство, закон и порядок. Поддерживаем инициативы, направленные на укрепление государственности, развитие общества и повышение ответственности каждого гражданина. Коллективы нефтяных предприятий Мангистауской области полностью поддерживают новую Конституцию и считают её важным шагом на пути к процветанию Казахстана», - подчеркнули представители предприятий.

В трудовых коллективах уверены, что принятие новой Конституции станет прочной основой для устойчивого экономического роста, социальной справедливости и укрепления независимости государства. Нефтяники региона выражают готовность поддерживать и дальше трудиться во благо Мангистауской области и всей страны.