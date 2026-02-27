Большие перемены – это миллион личных выборов

«Будущее нашей страны находится в руках каждого из нас. Референдум – это важный шаг, напрямую влияющий на судьбу государства. Это законный и цивилизованный способ выразить своё мнение и продемонстрировать свою позицию. Иногда мы думаем, что один голос ничего не изменит. Однако большие перемены складываются из миллионов личных выборов. Каждый голос – это вклад в будущее страны. Сегодняшняя активность – это гарантия завтрашней стабильности».