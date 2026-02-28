Нурдаулет Килыбай встретился с представителем UNICEF в Казахстане

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В ходе встречи были подняты вопросы повышения благополучия детей и молодежи, развития цифровизации, а также расширения участия молодежи в общественной жизни.

В рамках встречи стороны обсудили ход работы, проводимой в регионе по защите прав детей, обеспечению их безопасности и созданию благоприятных условий для развития. Особое внимание уделено внедрению цифровых решений для мониторинга благополучия детей, а также развитию «зелёных» навыков.

Кроме того, на встрече был поднят вопрос реализации проекта, направленного на создание комфортных условий для матерей и детей в аэропортах и на таможенных пунктах. В частности, обсуждены меры по повышению их безопасности и удобства за счёт обустройства специальных комнат матери и ребёнка, зон отдыха и формирования доступной инфраструктуры.

Глава региона Нурдаулет Килыбай отметил, что Мангистауская область заинтересована в формировании устойчивой модели развития, ориентированной на будущее поколение.

Поддержка детей и молодёжи – один из наших главных приоритетов. Совместная работа с международными организациями в этом направлении позволяет повысить социальный потенциал региона. Каждый ребёнок и молодой человек должен иметь возможность получить качественное образование и всесторонне развиваться в своём родном крае, - отметил Нурдаулет Килыбай.

В свою очередь Рашед Мустафа Сарвар подчеркнул готовность UNICEF поддерживать инициативы в регионе и акцентировал внимание на важности укрепления молодёжного лидерства.

Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены вопросы повышения занятости молодёжи, развития «зелёных» профессий, поддержки волонтёрского движения и работы с молодыми людьми категории NEET. Также обсуждены возможности реализации совместных проектов в будущем.