28.02.2026, 15:56

В Мангистауской области организована система информирования граждан о закреплении за участками референдума

Госинформзаказ 0 243

В Мангистауской области в рамках подготовки к предстоящему референдуму организована работа сервисов и специальных call-центров для информационной поддержки населения, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: Pixabay
Жители региона могут узнать, к какому участку референдума они прикреплены, а также получить информацию о его номере и адресе несколькими способами. Проверить данные можно на официальном сайте man.saylaw.kz или через Telegram-бот. Для получения информации необходимо ввести индивидуальный идентификационный номер (ИИН).

Кроме того, круглосуточно работает Единая служба связи «109», а также Telegram-бот. Служба «109» принимает обращения жителей со всей области.

Если на онлайн-платформах не удалось получить необходимую информацию, граждане могут обратиться в call-центры, созданные при городских и районных акиматах по месту жительства.

В рабочее время функционируют следующие call-центры:

1. Город Актау – городской акимат, 4-й микрорайон, здание №72.

Телефоны: +7 (7292) 30-13-38, +7 (700) 430-13-38.

2. Город Жанаозен – городской акимат, улица Сатпаева, здание №1.

Телефон: +7 (72934) 4-86-14.

3. Бейнеуский район – районный акимат, село Бейнеу, улица Д. Тажиулы, здание №10/1.

Телефон: +7 (72932) 2-15-76.

4. Каракиянский район – районный акимат, село Курык, улица Досана Батыра, здание №8.

Телефон: +7 (72937) 2-21-91.

5. Мангистауский район – районный акимат, село Шетпе, микрорайон «Орталық», здание №2.

Телефон: +7 (72931) 2-14-51.

6. Мунайлинский район – районный акимат, село Мангистау, 16 квартал, здание №11.

Телефон: +7 (7292) 30-26-88.

7. Тупкараганский район – районный акимат, город Форт-Шевченко, улица Д. Тажиулы, здание №13.

Телефон: +7 (72938) 2 22 90.

Жители области могут обращаться по всем вопросам, связанным с референдумом, по указанным каналам связи. Специалисты готовы оперативно предоставить консультации и необходимую информацию.

0
0
0
Комментарии

