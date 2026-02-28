Изменения очень важны

В дни, когда стране предстоит определить свою позицию по значимым общественно-политическим преобразованиям, особенно возрастает роль гражданской активности. Взвешенное и ответственное участие каждого в голосовании усиливает демократические основы государства, формирует чувство сопричастности к будущему страны и помогает выстраивать стабильную и справедливую систему управления. Именно поэтому в Мангистауской области жители проявляют интерес к предстоящим изменениям и активно включаются в их обсуждение. Представители творческой среды также не остались в стороне.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Член областной коалиции Мангистауской области Елмурат Мекеев призвал всех активно принять участие в референдуме, который состоится 15 марта, и сделать свой выбор.

Изменения, внесенные в Конституцию, на мой взгляд, очень важны. Потому что за прошедшие 31 год, учитывая стремительное развитие современного мира, появление различных технологий и изменения в сфере транспорта, обновление Основного закона является необходимым шагом. Изменения в Конституцию должны быть закреплены и изложены на государственном языке – на казахском языке, - сказал Елмурат Мекеев.

Республиканский референдум, на который вынесен новый вариант Конституции, назначен на 15 марта 2026 года. Всех казахстанцев призывают прийти на участки и проявить гражданскую позицию, опустив заполненный бланк в урну для голосования.